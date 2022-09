Villa Morneto il relais nel cuore del Monferrato, ai piedi di Vignale Monferrato, è la nuova sede sabato 17 e domenica 18 per Golosaria di “Barbera&Champagne”, l'evento nell'evento che mette a confronto gli Champagne dei piccoli vignerons d’Oltralpe con le espressioni spumantiere più interessanti del panorama italiano, oltre al doveroso omaggio al rosso di questa terra, la Barbera (e agli altri vini del Monferrato, protagonisti in una serie di wine tasting).

LE ATTRAZIONI DI BARBERA & CHAMPAGNE

• Enoteca di Papillon

più di 50 spumanti italiani premiati in questi anni da Paolo Massobrio e Marco Gatti e presenti su ilGolosario, con assaggio in anteprima delle bollicine Top Hundred 2022



• A tu per tu con i produttori (leggi l'elenco completo)

L'incontro con le migliori espressioni spumantistiche dei territori italiani



• Consorzio Barbera d'Asti e Vini del Monferrato (leggi l'approfondimento)

banco d'assaggio e degustazioni guidate con i grandi rossi del Monferrato

Saranno presenti in banco d'assaggio i produttori: Emanuele Gambino, Fea, La Tanarella, Prediomagno, Scarzella, Tenuta Bricco San Giorgio, Terre Astesane



• Champagne (leggi l'approfondimento)

Un percorso sensoriale tra le bollicine d'Oltralpe, a cura de La Cuvée, con 15 etichetteselezionate tra 4 maison recoltant manipulant. Degustazioni a pagamento.



• Street Food

Proposte nel segno della tipicità territoriale, pensate da Villa Morneto, Cascina Capello, e Va-Langa Pasta Fresca Cucina delle Langhe



• Partner

Sono storici amici di Golosaria, che porteranno a Villa Morneto le loro originali suggestioni.

A cominciare dal ​​​Club Amici del Toscano che accoglierà i visitatori della rassegna nel suo salotto fumoir dove bollicine e grandi rossi del Monferrato saranno accostati, in abbinamenti curiosi, ai sigari. E Lauretana, l'acqua più leggera d'Europa, storica partner di Golosaria.

PROGRAMMA MASTERCLASS

SABATO 17

• ore 14.30 | La vittoria delle bollicine: il Marengo

degustazione di spumanti Metodo Charmat e Classico di Piemonte Doc Marengo

In collaborazione con Consorzio Barbera d'Asti e Vini del Monferrato.



• ore 16 | I vini degli Abissi

degustazione spumanti firmati da Piero Lugano e presentazione del libro: “Il Signore degli Abissi”



DOMENICA 18

• ore 11.30 | Un viaggio con il GardaDoc salpando con le bollicine ​​​​​​

degustazione di spumanti GardaDoc

Maximilian I Garda DOC Spumante Brut - Cantina di Soave

Bottinus Garda DOC Spumante Brut Metodo Classico - Bottenago

Millesimato Extra Brut Garda DOC Spumante Garda DOC - Perla del Garda

Le Cime Garda DOC Chardonnay 2021 - Cantina Ricchi

Garda DOC Pinot Grigio 2021 - Rocca Sveva

Garda DOC Cabernet 2021 - Cantina Gozzi

In collaborazione con Consorzio GardaDoc



• ore 14.30 | Ai vertici della Barbera

degustazione di Barbera d’Asti, Barbera d’Asti superiore e Nizza

In collaborazione con Consorzio Barbera d'Asti e Vini del Monferrato



• ore 16.30 | Le anime del Freisa, il vino dell’anno

degustazione delle diverse anime del Freisa

in collaborazione con Consorzio Barbera d'Asti e Vini del Monferrato

INFO E MODALITA' DI ACCESSO

via Ca' Morneto, 3 - Vignale Monferrato

sabato 17 | ore 12 - 21.30 (ultimo ingresso ore 20.30)

domenica 18 | ore 11 - 21 (ultimo ingresso ore 20)

Ingresso libero | acquisto tasca + calice: € 15

con possibilità di degustare tutti i vini presenti (banco di assaggio)