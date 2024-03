Viaggi Guidati Stat

Fin dalla copertina di ogni catalogo Viaggi Guidati Stat dichiara di essere molto più di una raccolta di tour ed escursioni: è lo specchio di come cambia, di anno in anno, il nostro rapporto con la scoperta del mondo. Il primo, semplicissimo, uscì del 1951 e sulla prima pagina riportava le mete dei “5 meravigliosi viaggi” (Venezia, Nizza, Parigi, St. Moritz Lugano). Gli anni 80 furono all’insegna dei design essenziale, per arrivare nel 2000 alla necessità di esprimere in ogni copertina un concetto profondo sul tema. Nel frattempo, il catalogo era diventato un vero volume da collezione, oltre che una vetrina fondamentale per il brand Stat: oltre 100 pagine, curatissime dal punto di vista editoriale, e una massiccia distribuzione nelle agenzie del gruppo di Casale, Asti, Vercelli, Valenza e Genova, ma anche in più di 500 agenzie convenzionate in Italia comprese quelle del network Welcome (Alpitour/Costa) di cui STAT Viaggi fa parte.

Una qualità e un’offerta che vengono ulteriormente ampliate nel catalogo 2024, disponibile in questi giorni sul sito del Gruppo Stat e a breve anche nelle agenzie. La copertina è un enorme occhio che si spalanca tra mari e continenti. “Viaggiare è guardare il mondo con occhi sempre nuovi” recita il titolo: un invito a saper scoprire tutte le bellezze grandi e piccole di questo bellissimo e fragilissimo pianeta, ma anche un monito: il mondo ci osserva! Un modo per ricordare l’attenzione che il Gruppo Stat mette nella salvaguardia dell’ambiente (tutti i mezzi utilizzati per il turismo sono Euro 6 all’avanguardia per il basso impatto ambientale) e di come una vacanza in pullman sia un modo ecologico per spostarsi.

“La voglia di viaggiare in questo 2024 è tanta – spiega Paolo Pia, Amministratore Delegato del Gruppo STAT – dopo anni difficili, c’è il desiderio di partire lasciandosi alle spalle preoccupazioni e stress, ma anche di farlo in modo più responsabile. C’è la consapevolezza che assaporare in modo sostenibile e rispettoso la cultura e le tradizioni di un luogo sia il modo migliore per vivere l’esperienza di una vacanza sia in un alto continente o appena dietro casa. Perché la bellezza può essere ovunque”.

Nel dettaglio il catalogo 2024, si compone di ben 148 pagine, con un indice che sfiora le 370 partenze per viaggi di più giorni, tra cui 25 completamente nuovi e oltre 40 completamente rivisitati rispetto alle edizioni precedenti. Ben 53 tour saranno diretti in Italiatoccando praticamente tutte le Regioni della penisola. Seguendo una tendenza che ha mostrato il suo successo lo scorso anno, molte di queste proposte sono mirate a scoprire gli aspetti meno noti del nostro Paese. Ad esempio il tour “Sardegna Insolita” permette di conoscere la struttura megalitica del nuraghe di Santu Antine, o il sito minerario di Porto Flavia, con l’attraversamento di un tunnel scavato nella roccia dai minatori che sbuca a metà di uno strapiombo sulla costa del Sulcis. E poi il ghetto ebraico di Cagliari, le saline Conti Vecchi e molto altro. Ma con proposte simili Stat offre la “Puglia insolita”, la “Calabria insolita! La Provenza, La Costa Azzurra e la Grecia. Grande attenzione anche alle isole “minori”: nel catalogo troviamo Isola d’Elba, Isola del Giglio, Tremiti, Procida, Ischia e Ponza con tour sia culturali che paesaggistici e con relax assicurato nel più bel mare italiano, in spiaggia o in barca.

Alt 61 mete sono all’estero, con tanti “Gran Tour” per chi ama gli itinerari che permettono di avere un’immagine molto estesa dei paesi visitati: raggiungeranno la penisola Iberica (tra Portogallo, Spagna Atlantica e Mediterranea, Andalusia, Santiago de Compostela), la Francia, i Paesi Bassi, la Germania, la Scandinavia, Repubblica Ceca, Ungheria, Croazia e Montenegro, la Grecia. Numerose anche le proposte per i viaggi in aereo (ma a portare i viaggiatori in aeroporto ci pensano sempre i bus STAT), con la novità molto richiesta del tour in Albania e tante località esotiche come Marocco, Egitto, Uzbekistan, Emirati Arabi, Stat Uniti.

Immancabili poi le proposte per i mercatini di Natale ce ne sono ben 25 tra Italia, Francia Svizzera, Austria e Germania e non mancano i 17 capodanni distribuiti tra Italia ed Estero. Infine i viaggi in giornata un'altra proposta che da sempre è un punto di forza nell’offerta di Stat Viaggi per chi vuole regalarsi una pausa interessante alla scoperta di villaggi, monumenti, manifestazioni culturali e gastronomiche. Anche qui oltre 100 viaggi in giornata con almeno due proposte ogni weekend i cui programmi richiamati nell’indice sono scaricabili con QR dal catalogo cartaceo e già integralmente on-line. Guardare il mondo non è mai stato così facile.

a.a.

Gruppo Stat, Sede centrale Via Pier Enrico Motta 30 0142 781660 www.gruppostat.it

STAT VIAGGI - 0142 452814