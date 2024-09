Le nostre crociere

Ricordiamo che la “nostra” crociera-il Monferrato-Stat parte sabato 1° marzo 2025 sulla Costa Toscana, sarà la crociera del Giubileo e sono aperte le prenotazioni. Da Savona si arriva a Marsiglia con la possibilità di un’escursione ad Avignone, la città dei Papi. Poi Barcellona con l’opzione di rendere omaggio alla “Morenita”, la vergine scura del monastero di Montserrat. Il 4 marzo Palma de Maiorca con le Grotte del Drago Un giorno di navigazione (giovedì) e si arriva a Palermo, clou il 7 marzo: attracco di Civitavecchia per arrivare Roma e partecipare alla celebrazione eucaristica in San Pietro. Nel pomeriggio visita del Parlamento (ma si studiano ’sorprese’). Da qui la crociera si trasforma in un tour nel centro Italia: in pullman Stat si va a Todi e si prosegue il giorno dopo -sabato 8 marzo- per Assisi (visita guidata alla basilica di San Francesco) prima di tornare a Casale.

IN PARTENZA

La prima partenza è per il ciclo crociere STAT è al 21 settembre (ritorno il 29) titolo “L’Estate continua”, ha un preambolo in bus Casale-Ortona e inizio dell’itinerario panoramico lungo la Costa dei Trabocchi, macchine da pesca sospese su palafitte, paragonate da Gabriele D’Annunzio a “ragni colossali”. Il 22 proseguimento verso Matera la “Cappadocia d’Italia”. Visita guidata, ma tempo a disposizione per “perdersi” nei vicoli del Sasso Barisano e del Sasso Caveoso. Dopo il pranzo libero proseguimento verso Taranto. Arrivo in porto per imbarcarsi su Costa Fascinosa e toccare Malta poi Tunisia, Palermo (per chi vuole c’è il lettino prenotato sulla spiaggia di Mondello), Napoli (in teleferica a Capri...), Roma (tra le escursioni curiose Civita di Bagnoregio).... Sbarco a Genova. Accompagnatrici Simona Pia ed Elide Marcantoni.

Sono aperte le prenotazioni per una crociera dietro l’angolo “DI Halloween” dal 27 ottobre al 2 novembre. Imbarco a Savona sulla Costa Fortuna, lunedì 28 arrivo a Civitavecchia alle 7 con una giornata intera da dedicare a Roma. Poi il 29 ottobre Palermo, Barcellona e Marsiglia; ma il valore aggiunto saranno le feste a bordo per Halloween.Accompagnatrici Simona Pia e Samantha Badino.

l.a.