Caccia al tesoro cittadina

Dopo l’ottima riuscita della prima edizione della Caccia al tesoro cittadina, domenica 27 ottobre dalle ore 15.00 a Casale Monferrato avrà luogo la seconda edizione dal titolo “Pellegrini di speranza”.

Sarà un momento dedicato alle famiglie in cui bambini, genitori e nonni che potranno cimentarsi alla scoperta della città e dei suoi monumenti ricchi di arte e di storia, frutto di culture differenti. L’attività si inserisce nelle iniziative proposte dall’Ufficio Beni Culturali della Diocesi e incluse nel progetto di “Cultura a porte aperte” di “Città e Cattedrali”, il progetto di valorizzazione dei beni culturali ecclesiastici ideato e sostenuto da Fondazione CRT e dalla Consulta per i Beni Culturali Ecclesiastici di Piemonte e Valle d’Aosta.

Come per la passata edizione si rinnova la collaborazione tra diverse realtà religiose e culturali della città (Museo del Duomo - Cattedrale, Museo Civico-Gipsoteca Bistolfi, Comunità e Museo Ebraico, Parrocchia Ortodossa Romena di Casale, Figlie di Nostra Signora di Lourdes-Istituto Mazzone e la Fabbrica di Santa Caterina Onlus). Il filo conduttore della nuova edizione sarà quello del viaggio e del pellegrinaggio e per poter creare narrazioni più inclusive, accessibili e coinvolgenti, l’iniziativa si avvarrà della collaborazione della compagnia “Collettivo teatrale” i cui membri impersoneranno un personaggio particolarmente legato al tema e al luogo coinvolto.

La narrazione permetterà di valorizzare il sito culturale, di far conoscere personaggi più o meno noti legati alla città, a una determinata cultura o comunità. Si avrà così la possibilità di conoscere meglio Casale attraverso un filo conduttore interreligioso affrontato con modalità di facile comprensione per adulti e bambini. Le famiglie che si iscriveranno saranno suddivise in sei squadre: la collaborazione tra diverse famiglie e diverse generazioni stimolerà nuove conoscenze e porterà alla risoluzione di piccoli enigmi che porteranno a raggiungere tutte le tappe.

Per poter stimolare una fruizione lenta, ma interessata del patrimonio culturale, la caccia al tesoro non sarà competitiva: non vincerà chi arriverà primo, ma saranno premiati tutti coloro che avranno osservato le opere d’arte e ascoltato con attenzione tutte le spiegazioni completando correttamente il “giornale di viaggio” che sarà consegnato all’inizio del pomeriggio a ciascun bambino. L’iniziativa è rivolta alle famiglie composte almeno da un adulto (genitori o nonni) e da un bambino (età compresa tra i 5 e i 12 anni).