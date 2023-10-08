Crociere: prima partenza

Venerdì 10 ottobre ecco il via alla prima delle crociere che coinvolgono i monferratini: le partenze da Casale sono alle 5 a Oltreponte edicola e alle 5,15 da Piazzale Pia; per i vercellesi alle 4,55 da Piazza Pajetta con navetta su Casale.

Nel primo pomeriggio i crocieristi sono già al Castello triestino di Miramare per una visita a questo splendido e storico edificio affacciato sul golfo, ma poi si prosegue verso la zona del Collio, dove il terreno, detto “ponca”, conferisce ai vini una particolare mineralità e salinità. Visita alla azienda vinicola Stanig (era il 1920 quando Giuseppe Stanig avvia l’attività vitivinicola ad Albana di Prepotto...) e cena in caratteristico agriturismo con menù tipico, pernottamento in hotel a Udine, quindi si torna a Trieste per una visita dettagliata alla città che si conclude con l’imbarco sulla Costa Deliziosa alle 13,30 (siamo a sabato 11).

Prima Tappa a Bari, domenica 12, con la possibilità anche di un’escursione a Sassi di Matera. La nave salpa da qui per arrivare il 13 ottobre a Dubrovnik, offrendo la possibilità di effettuare un’interessante escursione nella città vecchia e una passeggiata nell’isola di Lokrum, famosa per il suo piccolo lago naturale salato nel centro dell’isola. Il giorno dopo eccoci a Corfù, un gioiellino con i suoi eleganti palazzi veneziani, le botteghe artigianali e le vie acciottolate. Si visita la chiesa di San Spiridione, il patrono dell’isola e di… Frassinello Monferrato. Il 15 si arriva in Montenegro, nello spettacolare fiordo noto come le bocche di Cattaro, con le possibilità di visitare Njegusi, piccolo villaggio dove gustare le specialità locali, Cettigne e Budua. Il giorno dopo Spalato e visita al Palazzo di Diocleziano, ma si può anche effettuare un’interessante escursione al Santuario di Medjugorje e prendere parte alla Santa Messa.

Ultima tappa: Zara, con una splendida escursione naturalistica in barca nel parco nazionale del Kornati. Si ritorna a Trieste il 18 ottobre, ma prima di mettersi in viaggio per casa non vuoi fare un’altra sosta per una degustazione speciale?

L’orario della cena per il gruppo Stat sulla Costa Deliziosa è fissato alle ore 20,30, accompagnatrici sono Simona Piccioni Pia e Samantha Badino.

Nel calendario prossime crociere ecco invece se volete concedervi una fuga di arte e cultura dal 23 al 26 ottobre 2025 la Costa Favolosa è impegnata nel mini tour che parte da Genova e tocca Barcellona e Marsiglia.

Avete mai provato invece a fare il veglione di Capodanno a bordo di una nave da crociera? E’ quanto propone con “Capodanno Caliente” sulla MSC Magnifica, dal 28 dicembre al 5 gennaio.

Si stanno esaurendo i posti alla crociera classica de Il Monferrato: si parte dalla Malpensa il 28 gennaio si arriva a Hong Kong, si visita la città passando una notte in Cina e poi riposati dopo una notte in Hotel ci si imbarca sulla Costa Serena per toccare, Vietnam (due tappe), Cambogia, Thailandia, Singapore e poi per chi vuole continuare anche Brunei, Filippine e ritorno a Hong Kong per riprendere il volo per l’Italia. Esiste una versione da 13 giorni e una da 19 giorni, tutte dense di cultura (templi, pagode, mercati sull’acqua, quartieri tipici), natura (parchi naturali, escursioni tra le mangrovie, snorkeling) e relax (spiagge tra le più belle del mondo) condite da un trionfo di cucina tipica praticamente in ogni angolo L. A.

FOTO. La Deliziosa