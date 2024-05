Le mostre a Bard

Queste le mostre in corso (e una dal 31) al Forte di Bard a un’ora d’auto da Casale.

The best of cycling 2023

Fino al 13 ottobre ciclismo che emoziona milioni di appassionati in tutto il mondo si svela in un anno di immagini all’interno della nuova edizione della mostra The best of cycling, al Forte di Bard dal 27 aprile al 13 ottobre 2024. Esposte una settantina delle fotografie che hanno partecipato all’all’annuale ed omonimo concorso organizzato da Roberto Bettini, decano dei fotografi del ciclismo. La mostra allestita alle Scuderie della fortezza è curata dal giornalista Federico Bona.

La vincitrice è Pauline Ballet, fotografa francese che segue quasi tutte le prove organizzate da ASO (l’ente che organizza il Tour de France. Ingresso incluso nel biglietto di entrata al Forte.

Non c’è più tempo. L’emergenza climatica nelle immagini dell’Agence France-Presse

Fino al 31.07Acqua, Terra, Aria, Fuoco: evoca i quattro elementi, per comprendere meglio lo stato di salute del nostro Pianeta, la mostra Non c’è più tempo promossa da Forte di Bard e Agence France-Presse (AFP) allestita nelle sale dell’Opera Mortai della fortezza, dal 29 marzo al 21 luglio 2024. Un progetto espositivo inedito, curato da Pierre Fernandez, che non vuole limitarsi a presentare un’istantanea sulle diverse emergenze climatiche mondiali ma a promuovere una vera e propria azione di sensibilizzazione su tematiche non più rinviabili e che coinvolgono tutti, come il riscaldamento globale, i disastri legati al maltempo, con un focus che analizza e documenta per la prima volta il fenomeno dei migranti climatici.

Le oltre 80 immagini selezionate dagli archivi AFP sono suddivise in quattro tematiche, una per elemento, integrate da una sezione video che racconta come l’emergenza climatica influisca sempre maggiormente sui flussi migratori odierni, supportata da cifre fornite dal Global Report on Internal Displacement 2023 e dal Ministero dell’Interno della Repubblica Italiana.Martedì-venerdì 10.00 / 18.00, Sabato, domenica e festivi 10.00 / 19.00, Lunedì chiuso. La Biglietteria chiude un’ora prima della mostra.

Wildlife Photographer of the Year n. 59

Fino al 2 giugno 2024 la 59esima edizione di Wildlife Photographer of the Year, il più importante riconoscimento dedicato alla fotografia naturalistica promosso dal Natural History Museum di Londra. Utilizzando il potere emotivo unico della fotografia per coinvolgere ed emozionare il pubblico, le immagini fanno luce su storie e specie di tutto il mondo e incoraggiano un futuro a difesa del Pianeta. Il concorso di quest’anno ha registrato 49.957 iscrizioni da parte di fotografi di tutte le età e livelli di esperienza provenienti da 95 paesi. Le immagini sono state giudicate in modo anonimo da una giuria internazionale di esperti in base all’originalità, alla narrazione, all’eccellenza tecnica e alla pratica etica. A vincere il titolo di fotografo naturalista dell’anno è stato il biologo e fotografo marino francese Laurent Ballesta, già vincitore nel 2021, grazie a una foto di un granchio a ferro di cavallo con tre piccole carangidi dorate. La mostra al Forte di Bard presenterà i 100 scatti premiati all’interno di light panels che le rendono ancora più emozionanti. Tra i vincitori anche gli italiani Alessandro Falco (menzione speciale nella sezione Photojournalism), Barbara Dall’Angelo(menzione speciale nella sezione Zone umide), Bruno D’Amicis (menzione speciale nella categoria Arte naturale), Ekaterina Bee (vincitrice nella categoria 11-14 anni), Pietro Formis (menzione speciale nella sezione Ritratti animali). Martine Franck. Regarder les autres