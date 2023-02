Riapre sabato 4 il Castello di Cozzo

Sabato 4 febbraio il Castello Gallarati Scotti a Cozzo Lomellina riapre dopo la pausa invernale, ricordiamo di aver inaugurato lo scorso venerdì 1à ottobre un restauro che ha dato vita a un moderno ed interattivo percorso museale che ripercorre la storia della famiglia Gallarati, le vicissitudini locali e nazionali, il ruolo dell'acqua e del riso nello sviluppo territoriale.

Ora riapre e accanto a una innovativa modalità di scoperta della storia e della cultura di un luogo unico nel suo genere abbina alla visita guidata del percorso museale appunto recentemente rinnovato, momenti di poesia performativa dal vivo (con gli attori Filippo Capobianco, campione italiano in carica di Slam Poetry 2023 e Martina Lauretta, campionessa siciliana), mini concerti per pianoforte e flauto (con i maestri Tito Bergamaschi e Alberto Chawalkiewicz) e un brindisi finale per chiudere in bellezza un momento di altissima profondità culturale, umana e spirituale.

A partire da sabato 4 febbraio, nei weekend, a rotazione attori, pianisti, concertisti, cantastorie accompagneranno i visitatori nelle dieci sale del Castello, guidandoli in un viaggio senza tempo attraverso le parole e la musica: il nome degli appuntamenti Piano&Verso rimanda al pianoforte, quindi alla musica classica e da camera (Chopin, Taffanel, la musica romantica, Vivaldi, Mozart, fino a Ennio Morricone) e al verso poetico, tradotto al Castello Gallarati Scotti in una forma moderna, contemporanea di poesia performativa, estremamente coinvolgente, struggente, viscerale, unica per il pubblico che avrà la possibilità di sperimentarla dal vivo.

La musica, nella formula di mini-concerti per pianoforte e flauto, che narra, cambia forma, prende vita, nel contesto del Castello di Cozzo acquisisce, se possibile, una valenza ancora più di esclusività, di privilegio (come quello su cui si basa buona parte della narrazione nel percorso museale).

E per concludere un brindisi a sugellare la meraviglia di quanto appena sperimentato, un momento profondo di leggerezza da provare almeno una volta per nutrire il senso estetico e il piacere di condividere bellezza.

“Il desiderio è quello di consentire ai visitatori di poter vivere da vicino, dal vivo e intimamente, una performance artistica, culturale profonda, dedicata solo ai pochi ospiti presenti in quel momento, facendoli sentire circondati dagli echi della Storia del luogo in cui ci troviamo".

Dicono ancora gli organizzatori (associazione culturale Il Mondo di TELS.): "andiamo molto oltre la solita visita guidata e speriamo di attrarre visitatori di tutte le età, anche e soprattutto i giovani che spesso si sentono intimoriti ad avvicinarsi alla cultura di così alto livello; queste esperienze danno vita al Castello con una modalità all’avanguardia, degna delle capitali europee e ne fanno un vero hub culturale per la Lomellina e per la Lombardia tutta”.

In programma sabato 4 e domenica 5 febbraio alle 11.00 e alle 15.00: Versi di Casa Mia, divagazioni d’autore sul senso di appartenenza alle origini e al bisogno ancestrale dell’uomo di allontanarsi per ritrovarsi. Il programma prevede la visita guidata, un’esperienza di poesia performativa e un brindisi finale.

l.a.

IN SINTESI. Massimo 25 persone. “Piano&Verso” è in programma il sabato e la domenica alle 11.00 e alle 15.00; è prenotabile dal sito castellogallaratiscotti.it o chiamando il numero 340 1480301, il costo è di 15€ a persona, comprensivo di visita guidata, performance e brindisi.