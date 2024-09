Presentazioni letterarie

Oggi, giovedì, alle 18, in Accademia Filarmonica -presidente Serena Monina- nella settecentesca sede di Palazzo Treville è stato presentato il “noir” Le conseguenze del male di Ceroni.

Prossimi appuntamenti ancora letterari. Giovedì 19 settembre alle ore 18,30 Giuseppe Caprotti presenterà il suo libro “Le ossa dei Caprotti, una storia italiana”. Tra Garibaldi, la CIA ed Esselunga, una famiglia che ha rivoluzionato le abitudini degli italiani. In conversazione con Gianni Armand-Pilon, vicedirettore de la Stampa. Sinossi, Lombardia prima metà dell’Ottocento; i Caprotti industriali tessili sono tra i finanziatori della spedizione dei Mille, si spingono fino in Sud America, sostengono gli esploratori nella penisola arabica e nel Corno d’Africa... La svolta per la famiglia arriva alla fine degli anni Cinquanta con Rockefeller e la prima catena di supermercati in Italia.... Nel primo supermarket di Milano Rockefeller offre pinne di pescecane, come titola un giornale del tempo: l’abbondanza di prodotti e le prelibatezze esotiche in vendita affascinano gli italiani. È un successo straordinario e consolida la fortuna della famiglia Caprotti, che nel frattempo ha acquisito la quota di maggioranza dell’azienda…..

Martedì 24, ore 18, presentazione di “Per non dimenticare” di Laura Rossi, con l’autrice Dionigi Roggero e Aldo Timossi due apprezzati storici locali (anche se Timossi oggi abita ad Anagni).