Marika Hori a caccia di atmosfere

Mariko Hori, è una artista internazionale nata a Hyogo, in Giappone, e trasferitasi ad Amsterdam che, dallo scorso inizio maggio, abita in regime di residenza artistica del circuito Artegiro a Villa Vidua di Conzano, dove resterà fino a fine mese. Mariko ha all’attivo la partecipazione a numerose Biennali e residenze, ed è in procinto di partecipare alla Biennale di Nakanojo 2019.

Il programma di residenza Artegiro gode del patrocinio del Consolato Generale del Giappone a Milano. Dal 2010, la Artegiro Artist Residency ha accompagnato più di quindici artisti di tutto il mondo nel loro percorso personale e artistico di ricerca in Italia, con la curatela di Renata Summo-O’Connell, direttore del programma Artegiro. Dal 2013 al 2019 la residenza si è svolta a Conzano, grazie alle strutture ricettive di villa Vidua che mette a disposizione gli spazi necessari per l’attività dell’artista in residenza.

E Marika Hori domenica pomeriggio ha voluto condividdere la sua esperienza in un incontro pubblico a villa Vidua presentata dal sindaco Emanuele Demaria (cui va il merito della iniziativa) e tradotta da Renata Summo. In sintesi ha voluto calarsi nel paese e nel territorio circostante, guidata da Anna Bruno. E’ salita ad esempio a Crea, tra la gente e poi fino alla cappella del Paradiso (dove ha raccolto polvere e pietre, per lei storia) e ad Alfiano Natta tra i ruderi di una chiesa abbandonata. Il tutto alla ricerca di atmosfera o aura che dir si voglia. Dell'aura, dice l’artista “godono solo le cose che hanno vissuto per lungo tempo”. Con l’aura il Ma, parola giapponese che significa spazio tra le cose.

E’ stata anche l’occasione per raccogliere sambuco che è servito per realizzare un dolce (“sapore di bosco”) da lei offerto ai partecipanti (molti) all’incontro che si sono sottoposti volontariamente anche nella sala cinese a una mini intervista video che finirà alla Biennale giapponese, c'è nell'aria (o aura) una prima ipotesi di gemellaggio,non sarebbe male dopo quella con l'Australia.

l.a

FOTO. I dolci al sapore di bosco (di Alfiano...) offerti da Mariko a villa Vidua, a destra il sindaco Demaria