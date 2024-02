Dio – La scienza, le prove

Soltanto 100 anni fa gli scienziati pensavano che l’Universo fosse eterno e stabile, mentre oggi sappiamo che ha avuto uninizio, avrà una fine, è in espansione e proviene da un Big Bang. Ed è qui che si solleva la questione di un’intelligenzacreatrice. Perché arriva sempre un punto in cui la fisica non basta più a sé stessa e deve confrontarsi con i grandiinterrogativi dell’esistenza.

Dalla quantistica alla relatività, da Einstein a Gödel, sono molti gli scienziati e le scoperte che tra Otto e Novecento hannodato una svolta all’ipotesi dell’esistenza di una forza regolatrice del mondo. Di loro ecco illustrare il pensiero Dio – La scienza, le prove, volume di 610 pagine in libreria da martedì per Sonda con una prefazione del premio Nobel per la Fisica Robert Wilson e la prefazione all’edizione italiana diAntonino Zichichi, volume di Michel-Yves Bolloré e Olivier Bonnaisses .

Le edizioni Sonda vogliono dire Antonio Monaco (formatosi giovanissimo alla Marietti, allora casalese, via Hugues), le Edizioni sono nate a Villanova (1988 con Paola Costanzo), trasferite a Torino (1993-2002) poi a Casale (dal 2003) in un open space di corso Indipendenza e dalla capitale del Monferratosalto a Milano (“la capitale dell’editoria”, riusciamo a far dire a Monaco come tutti i monferrini di poche parole), in viale Abruzzi per la storia era San Valentino del 2017. Nel frattempo Monaco era stato eletto vice presidente dei piccoli e medi editori.

Oggi Sonda, è una sorpresa anche per noi, ha in catalogo ben ottocento titoli, è in vendita on line su Unlibro a prezzi scontati.

Monaco qui non si dimentica per l’organizzazione (con Elio Carmi) del prestigioso Festival di cultura ebraica OyOyOy (era presidente di Monferrato Cult, egida organizzativa), una serie di conversazioni culturali supportate da piccole guide e pure un gran lavoro iniziale per il “Progetto castello”.

Tornando al libro odierno propone una panoramica delle “prove” scientifiche dell’esistenza di Dio, impensabili fino a poco tempo fa,ma che, alla luce delle teorie più recenti, assumono un altro valore. L’idea di un’intelligenzacreatrice, stando agli esempi citati, non sembra più inconciliabile con l’evidenza scientifica. Libro leggibile anche per i non addetti ai lavori, godibilissimo ad esempio il lungo capitolo dedicato a Fatima con le citazioni (in colore azzurro, per noi una curiosità) del miracolo più grande (il ballo del sole) di tutti i giornali dell’epoca.

l.a.

FOTO. Antonio Monaco, presidente di Sonda