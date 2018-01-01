CasaleComics&Games

Sono ben 98 gli appuntamenti sul calendario ufficiale di CasaleComics&Games nel tempo che va dall’inaugurazione di sabato 23 maggio alle 10, fino alla chiusura di domenica 24 maggio alle 19: una media di cinque eventi e mezzo ogni ora. Per le migliaia di visitatori attesi in questi giorni sarà meglio focalizzarsi su quelli più attinenti ai propri gusti.

E se sul sito www.casalecomicsandgames.it si trova il cronoprogramma minuto per minuto, eccone una breve sintesi in base alle preferenze.

Divulgatori tra scienza e letteratura

Questa edizione della Comics mette in primo piano la divulgazione scientifica (vedi mostra Comics & Science al Museo Civico). Si comincia sabato, al Castello alle 11.30: sul palco del cortile l’antropologo Luca Ciurleo presenta il suo “Và all’Inferno” spiegandoci gli echi di Dante nella cultura pop tra fumetti e serie Tv, a seguire, alle 12.30, si parla “Igiene Digitale” con Rodolfo Rolando, Coordinatore Nazionale del CICAP che spiega come convivere con internet, social network e IA. Alle 13.30 in scena “Extraterrestri e aldilà”: un’indagine scientifica ai confini della vita con Massimo dell’Erba.

Ma il top dei divulgatori arriva sabato alle 15.00 con Adrian Fartade al Castello che ci racconta “Il Futuro, ieri – Retrofuturismo e come immaginavamo il futuro, in passato”.

Se invece vi interessa la Chimica andate al Palafiere, alle 14, ed assistete al Reaction Show: un incalzante susseguirsi di reazione chimiche scientificamente rigorose ma spettacolari. E’ Presentato dal Museo della Chimica di Settimo Torinese.

Fumetti tra incontri e workshop

E veniamo ai fumetti, qui ce n’è davvero per tutti i gusti, considerando che alla Comics c’è un’Artist Alley con oltre 100 artisti, ospiti internazionali e tante mostre. Si comincia sabato, sempre sul palco del Castello. Alle 14 Federica Di Meo, Marco Albiero e Alessandro Falciatore parlano di “Fare manga in Europa” (vi ricordiamo che nel Coro di Santa Caterina c’è un’intera mostra dedicata a Di Meo), alle 17.00 sullo stresso palco si celebrano i 40 Anni di Dylan Dog insieme a uno straordinario gruppo di autori della testata: Bilotta, Stano, Casertano, Ornigotti e Cavaletto.

Thomas Taylor storico illustratore di Harry Potter, sarà nello spazio artisti per tutti i due giorni, ma avrà anche diversi momenti dedicati a lui. Domenica alle 11.30 al Castello parlerà “Dalle origini di Harry Potter ai misteri di Malamander” con Mario Petillo. Ma tenete anche d’occhio i Workshop in cui l’illustratore aprirà idealmente la misteriosa “valigia di Malamander” e quello alla Biblioteca Ragazzi, “Dallo scarabocchio al mostro” in cui insegnerà a come nasce una creatura fantastica.

E proposito di workshop alle 12.30 di domenica, sempre alla Biblioteca Ragazzi, Sergio Cabella festeggia i 30 anni diPK insegnando come si disegna Paperinik. Infine, sempre domenica alle 12.30, consigliamo l’incontro con Ernesto Anderle (autore della locandina di questa Comics) e Arianna Calandra per conoscere il romanzo grafico Hedera. Mentre per incontrare il famoso Richard HTT l’appuntamento è sabato alle 14 al Palafiere.

Giappone

Altro tema della Comics: il Giappone. Sarà incarnato da super ospiti come Miho Shimogasa, animatrice indissolubilmente legata a Sailor Moon, e da un ambasciatore della cultura giapponese come Kenta Suzuki. Proprio lui sarà protagonista sul palco del Castello domenica alle 13.00, parlandoci delle differenze tra il Sol Levante e l’Italia, lo troveremo anche Sala Marescalchi in un’area a cura dell’Associazione Yamato dove a tutte le ore ci saranno incontri dedicati a ogni aspetto della cultura giapponese. Vi piacciono le farfalle? sabato alle 12 c’è Scaglie d’Oriente – La cultura entomologica in Giappone a cura di Alessandro Bisi, e non perdetevi: “Dal museo Chiossone allo studio Ghibli, fino a the legend of zelda” a cura di Davide Betti e Aurora Canepari del Museo d’arte orientale di Genova

Cosplayer, doppiaggio, musica e…filatelia

Cosplayer in evidenza per tutti i giorni del Festival con personaggi internazionali come la bellissima cosplayer indonesiana Echow Cosplay, ma tutti attendono la parata che partirà Sabato alle 16 dal Palafiere e arriverà intorno alle 16.30 al Castello attraversando tutte le vie del centro storico. E poi domenica dalle 15 la gara con tanti artisti

Il Doppiaggio, da sempre uno dei temi conduttori della Comics, vivrà il suo momento di gloria domenica al Teatro Municipale, dalle 14.30 con una sessione di talk e doppiaggio dal vivo: con le voci di Sailor Moon : Marco Balzarotti, Elisabetta Spinelli e i disegni dal vivo di Marco Albiero

Infine, la musica: imperdibile, sabato al Municipale alle 14, il concerto di Clara Serina interprete di Lady Oscar e di tanti altri successi, mentre al Palafiere alle 18 si esibisce Giorgio Vanni. Domenica sempre al Palafiere il pomeriggio è tutto da ballare, alle 14 con i Grimm, band che rilegge in chiave Rock i classici Disney e poi alle 17.30 con i travolgenti Ufficio Sinistri.

E c’è ancora moltissimo altro nell’area Giochi (tanto videogame che da tavolo), in quella dedicata ai Lego, sul palco del Kpop… Al Palafiere c’è persino lo stand delle poste Italiane: chi non vorrebbe Giandroide in un annullo filatelico?

a.a.

Da aggiungere le mostre a corredo che fanno scoprire anche angoli storici-artistici della città al Museo Civico (Santa Croce), Biblioteca del Seminario, Sinagoga,, Santa Caterina (vedi sito).