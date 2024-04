-Martedì 30 aprile h 18 | Sala Sibilla Aleramo Seguire Mussolini o ribellarsi Alessandro Carlini Se il fuoco ci desidera (Utet) con Sergio Botta Renato Del Din della Brigata Osoppo morì a 22 anni durante un assalto notturno a una caserma nazifascista: era il 25 aprile 1944. Nell'ottantesimo anniversario della morte, il giornalista ricostruisce la brevissima vita di questo partigiano perfetto, grazie ai documenti e ai ricordi della sorella Paola. -Giovedì 2 maggio h 18 | Sala delle Mura In-Tempo con Giacomo Tondo, Cristoforo Comi e Fabiola De Marchi in collaborazione con Dipartimento di Medicina Traslazionale e Università del Piemonte Orientale

Come contrastare il declino cognitivo e garantire un invecchiamento sano. -Venerdì 3 maggio h 18 | Sala delle Mura Storie di straordinario ciclismo

con Giulio Biino

Il ciclismo è uno degli sport che meglio si presta a essere raccontato, ricco com’è di imprese epiche e memorabili che sono state tradotte in cronache radio e tv, articoli e servizi televisivi, parte ormai del nostro immaginario collettivo. Oggi ne ripercorriamo alcune, per emozionarci e commuoverci ancora. nell’ambito di Oltre il Giro -Sabato 4 maggio h 18 | Sala delle Mura Bartali, una guerra in bicicletta con Andrea Martina Firenze, 1936. C’è una bicicletta che corre lungo i colli della Toscana, la guida un giovane ciclista, il suo nome è Gino Bartali. Presto diventerà un campione, ma a Roma è stato aperto un fascicolo: Bartali non ha ancora preso la tessera del partito e questo, al Partito Fascista, non va bene. (Oltre il Giro)