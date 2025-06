Festival Echos

La 27a edizione del Festival Echos. I Luoghi e la Musica, direttore Sergio Marchegiani, si avvia alla conclusione con altri due appuntamenti imperdibili.

Sabato 14 giugno alle 21.00, nella Chiesta dei Santi Maria e Siro a Sale, concerto del Symbiosis Duo formato dalla violinista bulgara Lilia Donkova (foto) e dal fisarmonicista portoghese Gonçalo Pescada; domenica 15 alle 17.30, nella Chiesa romanica dell'Assunta a Grondona, spazio al virtuoso russo del violino Vadim Tchijik.

Figlia d’arte (è nipote del compositore e didatta Bentzion Eliezer) Lilia Donkova si diploma alla Royal Academy of Music di Londra. Si esibisce regolarmente come solista e camerista in tutto il mondo, esibendosi in sale come l'Isaac Stern e la Weill Recital Hall della Carnegie Hall di New York, la Queen Elizabeth Hall di Londra, la Sala Verdi di Milano, la Smetana Hall di Praga e la Bulgaria Hall di Sofia, ricevendo sempre eccellenti recensioni. Suona un violino italiano di Vincenzo Postiglione del 1879. Gonçalo Pescada vince il Primo Premio al Concorso Nazionale di Fisarmonica ad Alcobaça e al Concorso Internazionale "Città di Montese". Nel 2006, dopo essersi aggiudicato il Primo Premio alla Estoril Interpreters Competition in Portogallo, la sua carriera vede una svolta che lo porterà a suonare in Spagna, Francia, Regno Unito, Germania, Italia e Bulgaria. Viene invitato a festival di grande prestigio come il 33° Festival di Estoril, i Music Days a Belém (Lisbona) e il 39° Festival delle Settimane Musicali di Sofia. I due artisti nel 2014 varano Symbiosis, un progetto di musica da camera chemiscela il tango con lo stile della musica classica. Il loro repertorio bilancia passione ardente e sensibilità raffinata, caratteristiche sia del tango che della tradizione classica, e le loro esibizioni celebrano l'armonia tra violino e fisarmonica creando una “simbiosi” che mette in risalto la loro straordinaria musicalità.

Il programma che il duo proporrà a Sale è lo specchio fedele di questo progetto artistico e include celebri brani di Piazzolla, Gershwin e Galliano, oltre alla Suite di Richter. In occasione del concerto, si terrà una visita guidata gratuita della chiesa con inizio alle ore 20.30.







Il giorno successivo Echos torna a Grondona per l'atteso recital di Vadim Tchijik. “Già maestro” secondo la nota rivista francese Diapason, l’artista è stato premiato nei più prestigiosi Concorsi violinistici Internazionali come il “Paganini” di Genova e il “Cajkovskij” di Mosca. Ha tenuto recital in più di trenta paesi in Europa, Asia, America Latina e Stati Uniti suonando nelle sale più importanti: Théâtre des Champs-Elysées e Théâtre du Châtelet di Parigi, Concertgebouw di Amsterdam, Conservatorio Cajkovskij di Mosca, Suntory Hall di Tokyo, Philharmonie di Colonia, Museo del Prado di Madrid, Palazzo delle Belle Arti a Città del Messico. Si è esibito come solista con orchestre prestigiose tra cui le Orchestre Sinfoniche di Mosca, Friburgo, Paesi Bassi e Stato del Messico, l'Orchestra del Teatro “Carlo Felice” di Genova e l'Orchestra di Padova e del Veneto. Ha partecipato a molti programmi televisivi (Francia3, RAI, NHK) e radiofonici e ha inciso diversi CD. Nel 2010 è comparso sulla copertina della celebre rivista "String", che gli ha dedicato un'intervista esclusiva di sei pagine.

A Grondona presenterà un programma affascinante e impegnativo intitolato “Il violino virtuoso” che inizierà con Bach, toccherà brani di Paganini, Kreisler, Ysaye e Martinon per tornare a Bach con la celeberrima Ciaccona dalla Seconda Partita.







Echos 2025 è realizzato in collaborazione con Ministero della Cultura, Regione Piemonte, Fondazione CRAL, Fondazione CRT e, per questi due appuntamenti, con i Comuni di Sale e Grondona e con il Comitato Amici di Santa Maria e San Siro di Sale, la Pro Loco e il Circolo Culturale Ponte Vecchio di Grondona. I due concerti sono a ingresso libero fino ad esaurimento di posti. Per info: www.festivalechos.it oppure 348 7161557.