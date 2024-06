Festival Echos - ​I Luoghi e la Musica

La 26a edizione del Festival Echos. I Luoghi e la Musica continua con due concerti molto diversi tra loro. Sabato 15 giugno alle 17.30, presso la Cascina La Crescentina a Fubine Monferrato, suona il fuoriclasse della fisarmonica Gianluca Campi, vincitore in Portogallo del Trofeo Mondiale della fisarmonica (in caso di maltempo il concerto si terrà nella Chiesa Parrocchiale). Domenica 16 alla stessa ora, nel Chiostro di Santa Croce a Casale Monferrato, largo ai giovani con Luca Stazzone, vincitore della Borsa di Studio “Mario Patrucco”, e con l'Ensemble Obiettivo Orchestra (in caso di maltempo questo concerto si terrà nella Chiesa di San Paolo).

Nell'inedito spazio della Cascina La Crescentina a Fubine, il virtuoso della fisarmonica Gianluca Campi tornerà a suonare per Echos con un programma dal titolo “Il genio italiano”; si potranno ascoltare brani celeberrimi di Vivaldi, Scarlatti, Galuppi, Paganini, Rossini e Rota nei quali il musicista potrà mettere in luce le sue straordinarie doti strumentali. Genovese, enfant prodige, Campi ottiene fama mondiale nel 2000 aggiudicandosi ad Alcobaça (Portogallo) il Trofeo Mondiale di fisarmonica in Portogallo. Da allora si è esibito in importanti sale da concerto (Sala Grande del Conservatorio “Verdi” di Milano, Società dei Concerti di Milano, Teatro “Carlo Felice” e Palazzo Ducale di Genova, Teatro Vittorio Emanuele di Messina, ecc.) e in numerosi festival internazionali. La critica ha scritto di lui: “Gianluca Campi è un virtuoso di prim'ordine... ascoltare per credere”. Ha inciso numerosi dischi e nel 2006 ha pubblicato per Phoenix Classics un CD interamente dedicato al suo celebre concittadino Niccolò Paganini. Questa incisione, definita "eccezionale" dalla critica specializzata, gli è valsa l’appellativo di "Paganini della fisarmonica".

In occasione del concerto, dalle 15.00 alle 16.45 si svolgerà una visita guidata gratuita ad alcuni infernot del paese a cura del Comune di Fubine Monferrato: il ritrovo è davanti al Municipio alle ore 15.00. Presso la Cascina La Crescentina, prima e dopo il concerto, sarà visitabile la mostra monografica “Uno sguardo altrove” dell'artista Cosimo Cavallo.

Per la prima volta nella sua storia, il Festival Echos assegna una borsa di studio dedicata alla memoria di Mario Patrucco, violista e critico musicale di Casale Monferrato. La borsa è stata vinta da Luca Stazzone, risultato il miglior allievo delle classi di strumento adarco di Obiettivo Orchestra, e sarà consegnata domenica 16 in occasione del concerto che celebra il 29° anniversario dell'apertura al pubblico del Museo Civico e della Gipsoteca Bistolfi (per l'occasione, visita alla collezioni con un biglietto ridotto). Luca Stazzone, dopo gli studi al Conservatorio “Verdi” di Milano, si è perfezionato all'Accademia di Musica di Pinerolo. È risultato idoneo alle audizioni dell’Orchestra dell’Accademia della Scala di Milano, con la quale collabora regolarmente, del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino e dell’Arena di Verona e ha partecipato a produzioni con l’Orchestra Cherubini diretta da Riccardo Muti. A Casale suonerà, in veste di solista, il Concerto n. 2 per violoncello e orchestra di Haydn con l'Ensemble Obiettivo Orchestra. Obiettivo Orchestra è un progetto formativo realizzato dalla Scuola di Alto Perfezionamento Musicale di Saluzzo e dalla Filarmonica Teatro Regio Torino che nasce con tre finalità precise: costruire un ponte concreto tra il mondo accademico e quello professionale; insegnare come si preparano audizioni e concorsi per entrare in orchestra; rispondere alle aspettative di chi ha terminato gli studi e vuole continuare la propria formazione. Il corso coinvolge come insegnanti le prime parti della Filarmonica Teatro Regio Torino e si conclude con un'audizione finale nella quale vengono selezionati i migliori allievi che verranno coinvolti nelle attività sinfoniche della Filarmonica TRT. Domenica, oltre al Concerto di Haydn, verranno eseguiti l'Ouverture dall'opera Berenice di Haendel e il Divertimento K. 251 Nannerl-Serenade di Mozart.

Echos 2024 è realizzato in collaborazione con Ministero della Cultura, Regione Piemonte, Fondazione CRAL, Fondazione CRT e, per i concerti di questa settimana, con i Comuni di Fubine e Casale Monferrato e con Cascina La Crescentina. L'ingresso ai concerti è libero fino ad esaurimento di posti. Per info: www.festivalechos.it oppure 348 7161557.

FOTO. Stazzone