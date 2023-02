Dario Velo al Lions Casale

Ospite di caratura internazionale martedì all’intermeeting Lions Casale all’Amarotto di Casale è stato Dario Velo (Vigevano aprile 1945) professore e preside presso la Facoltà di Economia dell’Università di Pavia. Ha insegnato nelle Università di Bordeaux, Strasbourg, Nice-Sophia Antipolis, Bocconi. E’ stato insignito della Cattedra Europea Jean Monnet. Direttore del Centro Studi sulle Comunità Europee di Pavia, presidente dell’Associazione Universitaria di Studi Europei, direttore del Dipartimento di Ricerche Aziendali di Pavia, vice presidente della European Community Studies Association, presidente del Centro Studi sul Federalismo di Torino, presidente del Consorzio Studi Post-universitari nell’area economico-aziendale di Pavia.

Attualmente è membro del Conseil Universitaire Européen, presidente Onorario del Centro Studi sull’Unione Europea di Pavia, Membro del Consiglio direttivo del CUEIM, presidente del Polo di Eccellenza Europea Jean Monnet, presidente del Collegio Sindacale della Banca d’Italia in Roma. E’ editor della rivista The European Union Review; direttore della Collana di Diritto ed Economia – Giuffrè Editore Fa parte di numerosi comitati scientifici a livello europeo e internazionale… E’ autore di 254 pubblicazioni del settore.

Era a Casale invitato da Alberto Riccio suo compagno sia all’Università pavese che al collegio universitario Plinio Fraccaro, da aggiungere che ai saluti iniziali si è presentato un terzo allievo del Fraccaro, il casalese Nanni Busto, con una foto d’epoca dove figurava anche il futuro ministro Tremonti.

Al Lions il prof Volo ha trattato il tema “L’Europa nel nuovo ordine internazionale” facendoci tra l’altro riscoprire la figura di Jean Monnet uno dei padri fondatori dell’Unione europea ma anche ascoltato consigliere del presidente Usa Roosevelt. Aggiungiamo che Mtiterend nel 1988 fece traslare le sue ceneri al Pantheon parigino.

Per Velo un excursus storico (coi paragoni tra i modelli inglesi e statunitensi) arrivando all’oggi dove dopo un lungo periodo di “tassi a zero se non sottezero ci siamo svegliati con l’inflazione" e il pericolo di "bolle speculative immobiliari, finanziarie, monetarie”. Causa? Mancanza di materie prime e crisi energetiche. Come se ne esce con la fine della guerra, con una politica di collaborazione tra Stato e mercato m anche l’Europa deve essere allargata all’Usa e “collaborare” (termine molto usato) con la Russia e con la ricerca, citazione per la fusione di idrogeno dalla energia nucleare. Molte le domande, sul ruolo della Cina e soprattutto sulla guerra e ultima tranciante considerazione del prof. Velo: “Un comico non può decidere sulla politica dell’Europa, dell’Usa e della Russia…”.

La serata di martedì è stata dedicata a due lionisti scomparsi: Giuseppino Coppo di Cella Monte e Gian Piero Arata di Valenza. Tra i presenti i presidenti di Lions Casale e Rotary Giuseppe Aceto e Maurizio Miglietta, del Lions Vignale, Carla Muzio, del Leo Club M. Vittoria Amelotti, il Soroptimist era rappresentato da Manuela Meni e Paola Pavanello Bonzano.

Luigi Angelino