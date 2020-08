Dalla pianura di Marengo al mare di Savona

Sabato 29 agosto dalle ore 17.30 a Spigno Monferrato (nella Sala Cinema) avrà luogo l’evento “Dalla pianura di Marengo al mare di Savona”, un talk education in cui ci sarà l’occasione per parlare di Spigno, della provincia di Alessandria e della provincia di Savona, territori, protagonisti oltre che in epoca napoleonica, oggi impegnati nello sviluppo locale e nella memoria di una cultura che fa da ponte tra il Piemonte-sud e la Liguria. Interverranno il sindaco di Spigno Antonio Visconti, la consigliera provinciale di Savona Ilaria Piemontesi, il consigliere delegato della Provincia di Alessandria Maurizio Sciaudone Si avrà modo di tessere un “dialogo estivo” sulla storia di Spigno e degli altri territori, ripercorrendo fatti e personaggi tra passato e presente, ricordando le imprese degli antichi romani, le gesta di Napoleone, la storia del Canale della Bormida, la Ferrovia e i Porti, luoghi compresi in un’area che sta vivendo importanti cambiamenti e sta esplorando nuove tematiche per il suo futuro.

Il nome di Marengo, oltre a essere diventato mitico per la vittoria di Napoleone, rappresenta nella storia una via di passaggio tra il mare e la pianura (le vie marenche).

In particolare, a Spigno troviamo tracce del passaggio di Napoleone nell’Abbazia di San Quintino (fondata il 4 maggio 991 da Anselmo, figlio da Aleramo mitico fondatore del Marchesato del Monferrato), che venne in parte distrutta durante la Campagna d’Italia.