Bus: nuove regole

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del DCPM del 14 luglio 2020 in materia di COVID19 sono stati introdotti alcuni sostanziali cambiamento sostanziale nel trasporto pubblico. La novità più significativa è che è consentito ai mezzi di raggiungere la piena capienza dei posti disponibili sui Bus, anziché poco più del 50% come dalle disposizioni precedenti. Si potranno quindi sedere vicini anche persone che non sono dello stesso nucleo famigliare o che già vivono insieme.

Rimane in vigore l'obbligo della mascherina, anzi ai passeggeri viene richiesto di cambiarla ogni 4 ore, così come sono sempre attive molte delle misure di prevenzione già adottate: la sanificazione dei mezzi e naturalmente il divieto di salire a bordo se viene riscontrata una temperatura corporea superiore ai 37,5 gradi. Ai passeggeri inoltre viene richiesto di acquistare, ove possibile, i biglietti in formato elettronico, on line o tramite app, seguire la segnaletica e i percorsi indicati all'interno delle stazioni o alle fermate, mantenendo sempre la distanza di almeno un metro dalle altre persone, utilizzare le porte di accesso ai mezzi indicate per la salita e la discesa ed evitare gli assembramenti durante queste fasi, evitare di stare in piedi e limitare i movimenti sul mezzo, infine di igienizzare frequentemente le mani evitando di toccarsi il viso.







Tutte disposizioni già ampiamente adottate da maggio a bordo dei mezzi del Gruppo Stat a cui si vanno ad aggiungere un'importante richiesta. Come si legge nel decreto: "Ciascun passeggero rilasci, al momento dell'acquisto del biglietto, specifica autocertificazione in cui attesta:

- di non essere affetto da COVID-19 o di non essere stato sottoposto a periodo di quarantena obbligatoria di almeno 14 giorni;

- di non accusare sintomi riconducibili al COVID-19 quali, a titolo esemplificativo, temperatura corporea superiore a 37,5°C, tosse, raffreddore e di non aver avuto contatti con persona affetta da COVID-19 negli ultimi 14 giorni;

- l'impegno a rinunciare al viaggio e a informare l'Autorità sanitaria competente nell'ipotesi in cui qualsiasi dei predetti sintomi emergesse prima del viaggio o si verificasse entro otto giorni dall'arrivo a destinazione de servizio utilizzato".

L'aumento della capienza a bordo dei pullman potrà così soddisfare la sempre maggiore richiesta che sta giungendo al Gruppo Stat per le proprie autolinee turistiche con destinazione Riviera Ligure, Riviera Adriatica, Versilia, Valle d'Aosta e Trentino, ma che va incontro anche alle esigenze dei tanti lavoratori che utilizzano quotidianamente i mezzi del trasporto pubblico locale in Piemonte, Lombardia e Liguria. Infine la disposizione è importante anche per ridare impulso ai viaggi organizzati del catalogo Stat con una domanda che sta diventando ogni giorni più significativa in particolare per le tante mete italiane.