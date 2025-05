CasaleComics & Games

Mancano ormai pochi giorni a CasaleComics & Games 2025 e diverse novità si stanno aggiungendo a quelle già presentate, mentre altri eventi si trovano sulla strada che porterà verso l’inaugurazione della rassegna prevista sabato 24 maggio alle 10 al Castello di Casale.

Intanto se siete amanti della cultura giapponese, continua per tutta la settimana il fitto programma di incontri e workshop Le sfumature del Tè organizzato dall’associazione Yamato nel chiosco liberty di Piazza Castello. Mercoledì 21 sarà proprio la giornata del mondiale del tè e qui potrete scoprire proprio tutto della cultura di questa bevanda.

Per le mostre nel centro città dopo le Icone pop di Alice Berti nel coro di Santa Caterina e l’omaggio a Puccini dell’associazione Lucca Gulp alla Sala delle Lunette del Museo Civico, la terza esposizione ad aprire è “La spirale di Archimede” di Marco Tabilio alla Biblioteca del Seminario che si inaugura venerdì 23 maggio alle ore 18 (ingresso libero) Nella pregevole sala storica, sotto i dipinti dell'Ivaldi, vedremo le tavole dell’ultimo lavoro del talentuoso fumettista trentino, dedicato all’inventore di Siracusa, messe a confronto con gli antichi volumi di matematica e geometria della biblioteca, più una straordinaria collezione di strumenti scientifici didattici che la curatrice Bruna Curato ha ritrovato nei depositi dell’ente.

Altrettanto imperdibile, venerdì sera, dalle 20.30, l’appuntamento al Circolo Mystico di Oltreponte (via Italo Rossi 19), con una festa pre-inaugurazione aperta a tutti, l’ideale per conoscere qualcuno degli artisti che saranno al Festival, ma soprattutto partecipare a un folle “Pictionary Mistico”. Non serve essere fumettisti per partecipare, l’unica regola è divertirsi.

L’ultima mostra “off” a inaugurare sarà quella di Vittorio Giardino al complesso ebraico di Vicolo Olper, domenica 25 alle ore 11, con un focus sui personaggi del famoso fumettista legati alla tradizione ebraica, l’esposizione integra quella che troveremo al Castello a cura dell’associazione culturale CreativeComics, incentrata sulla carriera di questo famosissimo autore, il quale sarà a Casale per i due giorni della Comics.

Ricordiamo che l’altra mostra imperdibile al Castello è quella dedicata a Keiichi Ichikawa, una vera leggenda per chi segue gli Anime. Ma parlando di Artist Alley e Paese del Sol Levante dobbiamo segnalare la presenza al Castello anche di Keiko Ichiguchi & Andrea Accardi, che presentano “La vita di Otama”, graphic novel di Sergio Bonelli Editore. Una bellissima storia d’amore tra il Giappone e Palermo che diventa una piccola esposizione di tavole originali proprio al Chiosco Liberty. E se volete fare un’esperienza immersiva nel fumetto italiano, sabato 24 maggio prenotatevi per il consueto Apericomics con i tanti autori di CreativeComics: il nome dice già tutto.

E veniamo ad ulteriore scoperta del programma che si sta svelando proprio in queste ore, ormai tutti sanno che questa sarà la Comics più grande di sempre, con un’Artist Alley di centinaia di fumettisti e altre centinaia di artisti coinvolti tra cosplayer, doppiatori, cantanti, musicisti, scrittori, giocatori, costruttori di Lego, modellisti, wrestler e qualsiasi occupazione abbia a che fare con la fantasia. Ma quest’anno c’è anche una categoria in più: i tatuatori, al Palafiere infatti sono stati coinvolti quattro studi: Crabbydog Tattoo con il casalese Gigi Albertin, Tombstones Tattoo (Pavia), Simmy Tattoo (Torino) e Juno Tattoo (Casale). In tutto una dozzina di artisti con proposte ad hoc per la comics da fare in assoluta sicurezza. Infine, notizia dell’ultima ora: alle 11 location di CasaleComics se ne aggiunta un’altra: l’edicola di Piazza Castello all’imbocco di via Saffi: diventerà un angolo di nerd crossing, dove scambiarsi gratuitamente fumetti e giochi da tavolo.

Intanto il conto alla rovescia per Casale Comics è scandito anche dal Sindaco di Casale Monferrato, Emanuele Capra,che si è prestato a una serie di divertenti filmati per i social dove scherza con la sua passione per il fumetto. Continuate a seguirli perché diventeranno sempre più sorprendenti.

Infoline www.casalecomicsandgames.it Tel 346 043 0009 - 348 540 8441

info@casalecomicsandgames.it