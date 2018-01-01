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“Ricette di famiglia” di Maria Teresa Taverna.
Presentazione a Rosignano Monferrato sabato 19 settembre alle ore 17,00
A Rosignano Monferrato sabato 19 settembre alle ore 17,00 presso la Biblioteca Civica (via Marconi, 2 – Centro storico) verrà presentato al pubblico il piacevolissimo volumetto “Ricette di famiglia” di Maria Teresa Taverna.
Settanta ricette, dall’antipasto al dolce, per raccontare le tradizioni di un territorio, il Monferrato, attraverso quei ricordi e quelle emozioni che solo un buon piatto, elaborato con cura, riesce a suscitare e a rendere indimenticabili.
La presentazione si inserisce al meglio nel progetto di valorizzazione della cultura e delle tradizioni del cibo e della enogastronomia Monferrina perseguito dal Comune di Rosignano Monferrato in questi anni : non a caso, al termine della presentazione libraia, saranno offerte a tutti i presenti in degustazione alcune delle De.Co. rosignanesi legate al mondo del "dolce", naturalmente innaffiate da un buon Moscato doc locale.
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