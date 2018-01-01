Settanta ricette, dall’antipasto al dolce, per raccontare le tradizioni di un territorio, il Monferrato, attraverso quei ricordi e quelle emozioni che solo un buon piatto, elaborato con cura, riesce a suscitare e a rendere indimenticabili.

La presentazione si inserisce al meglio nel progetto di valorizzazione della cultura e delle tradizioni del cibo e della enogastronomia Monferrina perseguito dal Comune di Rosignano Monferrato in questi anni : non a caso, al termine della presentazione libraia, saranno offerte a tutti i presenti in degustazione alcune delle De.Co. rosignanesi legate al mondo del "dolce", naturalmente innaffiate da un buon Moscato doc locale.

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