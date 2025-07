Il “Mago Povero” oggi “Casa degli Alfieri”

Il nostro collaboratore Armano Gozzano è l’autore di una ricerca sul “Mago Povero” oggi “Casa degli Alfieri” che riassumiamo;

La Casa degli Alfieri di Castagnole Monferrato (28 km. Da Casale, oltre Vignale, ndr), già Mago Povero dal 1973, annuncia la nascita di un Centro d'Arte Mago Povero a Scurzolengo. Lo spazio creato al servizio delle nostre comunità e per i bambini delle scuole, ospiterà proposte di artisti italiani e internazionali, incontri, laboratori, mostre ed eventi teatrali e culturali. Il malessere socio-culturale emerso nel periodo della contestazione sindacale e studentesca del '68, nato sull'onda della protesta giovanile americana, creò l'esigenza di diffondere una cultura a livello popolare al di fuori dei teatri stabili pubblici.

Cercare un nuovo pubblico bisognoso di teatro nelle piazze, strade, cortili e tra gli emarginati fu l'intento del Collettivo Gramsci. Il gruppo amatoriale astigiano, nato nel 1971, fu ispirato dalle esperienze del teorico musicale e pioniere degli happening John Cage (e il nostro ricercatore ha trovato una foto di Cage a Torino con Castagnoli, compositore oggi residente a Casale direttore di CasaleCoro, ndr) unendo musica e poesia alle arti visive e dal teorico anarchico Julian Beck del Living Theatre, l'attore di Pasolini in Edipo re influenzato da Artaud, il regista teatrale della crudeltà.

La diffusione del teatro-documento ottenne un notevole successo al Palasport di Torino nel 1972, momento storico denso di grandi scioperi per le riforme in piena strategia della tensione. Il linguaggio provocatorio, satirico e grottesco sui temi della salute e del lavoro in fabbrica rappresentò una prima evoluzione del Collettivo, dimostrando che questo strumento era più efficace del tipico comizio di propaganda. L'impegno sociale assunto nel 1973 dal Teatro del Mago Povero, nuova identificazione meno ideologica del precedente Collettivo, vide un allontanamento progressivo dalla cultura operaia utilizzando un linguaggio poetico ed estetico affidato al travestimento dell'attore, magia del mago e scienza del povero.

L'animazione teatrale, utilizzata come nuova forma culturale in collaborazione con il comune di Asti, suscitò subito interesse nello spettacolo d'avanguardia allestito dal Mago Povero. Il Collettivo ospitò il Living Theatre, teatro nomade andato in scena anche al Salone Tartara di Casale Monferrato, il Corpo di ballo delle Folies Bergéres, il Coro dell'Armata Rossa, Dario Fo con la giullarata del Mistero Buffo e l'onorevole Enrico Berlinguer. Spettacoli ed happening andarono in scena al Théâtre du Chêne noir e nelle strade di Avignone, alla Comune di Milano, nella piazza Maggiore di Bologna, ad Aosta, Brera, Chieri, Moncalieri, al teatro Gobetti di Torino, ad Asti Teatro che annovera Gassman e Sgarbi tra i direttori artistici, in un tour mensile in Sardegna, nel teatro di Alba e nell'ospedale psichiatrico di Volterra, dove un ricoverato partecipò alla recita.

Nel 1978 il Mago Povero diventò professionista, il gruppo di base autogestito assunse il nome di Collettivo Teatro Musica e dopo anni di rappresentazioni drammaturgiche interne il gruppo si avvicinò ad autori contemporanei. Importante la collaborazione musicale di Paolo Conte, Gianni Basso al sax tenore e Pierangelo Bertoli, gli artisti astigiani Silvio Ciuccetti pittore e Valerio Miroglio, scultore e pittore, gli attori Alessandro Haber, Felice Andreasi e Athina Cenci, vincitrice di due David di Donatello e co-fondatrice del trio comico toscano Giancattivi con Alessandro Benvenuti e Francesco Nuti, sostituito da Antonio Catalano del Mago Povero, ospite al Maurizio Costanzo Show.

Diversi gruppi musicali entrarono nella grande famiglia del Collettivo, il gruppo rock Viaggio di Alice, Canzoniere Cecilia per sole voci femminili con un collage di varie epoche, Musica Dulce con canti polifonici rinascimentali, barocchi e contemporanei diretto dalla maestra Rosalba Gentile.

Dopo lo spettacolo d'esordio 'Off Limits' sulla guerra in Vietnam, fu portato in scena 'Prendete una donna e bruciatela come strega', il processo dell'uomo inquisitore impermeabile ai sentimenti e all'emancipazione femminile. Seguì 'Vivo in gabbia e mi nutro di incubi', provocazione ripetitiva gestuale, visiva e sonora sull'emarginazione che compiange il dolore della condizione umana. 'Che fine farà la Donna Cannone?', spettacolo clownesco di attualità politica su pista da circo con grande partecipazione di pubblico. 'Sotto la pelle del principe', tratto da Shakespeare e Machiavelli, fu dedicato al 40° della morte di Gramsci analizzando il rapporto tra potere e Stato con un dinamico gioco delle parti ricco di ironia. 'Mounsù Travet' di Bersezio, il classico impiegato modello del teatro piemontese fine '800 deriso da tutti. 'Il signor Mockimpott', incarcerato senza motivo di Peter Weiss e 'Il re nudo’…In totale 68 spettacoli allestiti da entrambi i gruppi con una frequenza annuale di 100 rappresentazioni, comprese alcune fiabe per ragazzi.

Al nucleo originario fondato da Antonio Catalano, Luciano Nattino, Renzo Fornaca e Lorenzo Nisoli si aggiunsero Maurizio Agostinetto, Silvana Penna, Graziella Borgogno, Giulietta Miroglio, Giancarlo Ferraris, Ornella Boido e altri 94 artisti.... La tragedia del 1983 sul Rocciamelone in Val di Susa vide la scomparsa del fondatore Renzo Fornaca, la sua ragazza Franca Ravera e Luisa Steffenino. Lo smarrimento degli increduli colleghi segnò la svolta alla ricerca di percorsi alternativi.

Nel 1988 il lento declino degli ideali, splendido miraggio assopito, portò alla sostituzione del nome Mago Povero per identificarsi come Alfieri, segnando una definitiva frattura dal Gramsci iniziale. I nuovi portatori d'insegne, esploratori del rapporto uomo-natura in uno spazio fisico-mentale denso di speranze, ricercarono collaborazioni con attori e nuove compagnie, creando nel 1994 La Cascina degli Alfieri a Castagnole Monferrato, nuova residenza dell'associazione per la promozione culturale-artistica….