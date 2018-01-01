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Prevendita ingresso mostre
Tra cui lo Chagall a Vercelli
Arthemisia ha aperto le prevendite per le tre mostre tra cui Chagall a Vercelli con un premio speciale a chi acquista i biglietti OPEN da oggi fino al 31 agosto e ricevie subito lo SCONTO DEL 30%!
Ecco i grandi appuntamenti in arrivo!
-BOLOGNA | Palazzo Albergati
DA GAUDÍ A PICASSO. Capolavori dalla Collezione Carmen Thyssen
9 Ottobre 2026 – 29 Marzo 2027
Per la prima volta al mondo, oltre 100 opere straordinarie raccontano il fascino e l'energia bohémien della Barcellona di inizio '900.
-VERCELLI | Ex Chiesa di San Marco - Spazio ARCA
MARC CHAGALL
13 Ottobre 2026 – 29 Marzo 2027
Un viaggio intimo e profondo nel cuore del Novecento attraverso lo sguardo rivoluzionario e poetico di un maestro senza tempo.
-FIRENZE | Museo degli Innocenti
ARTEMISIA GENTILESCHI
21 Ottobre 2026 – 4 Aprile 2027
La forza, il riscatto e il genio di una donna straordinaria negli anni del suo cruciale soggiorno fiorentino, a confronto con le opere di Caravaggio.
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