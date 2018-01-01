Casale Coro in concerto a Biella

Nel pomeriggio di domenica 12 aprile è stato eseguito nel Duomo di Biella il Requiem in do minore di Luigi Cherubini per coro misto e orchestra, presentato dalla Chromatic Chamber Orchestra, realtà emergente nel panorama biellese con sede a Borgo d'Ale, comune della pianura vercellese conosciuto come presidio Slow Food.

L'orchestra, formata da musicisti professionisti e docenti di conservatorio provenienti da Piemonte e Lombardia, è stata diretta dal maestro Simone Delbene, diplomato in tromba nel Conservatorio di Brescia. Attualmente frequenta il Conservatorio di Bolzano per conseguire il diploma in direzione d'orchestra. Figura di primo piano del gruppo strumentale il maestro Enzo Leone, primo violino che ha collaborato con la sezione degli Archi del Teatro alla Scala, amico del compianto violista Mario Patrucco, critico musicale del nostro bisettimanale "Il Monferrato" e collega in diverse orchestre piemontesi.

Per l'esecuzione di questa deliziosa opera sacra di assoluta bellezza, il maestro Delbene ha richiesto la notevole esperienza del Casale Coro diretto dal maestro Giulio Castagnoli, la corale di Casale Monferrato che nel 2027 festeggerà 30 anni di attività.

Il Requiem in do minore, composto a Parigi nel 1816 da Cherubini senza l'utilizzo di solisti vocali, occupa un posto importante nell'élite delle messe per defunti unitamente al Requiem K626 in re minore di Wolfgang Amadeus Mozart e al paradisiaco Requiem Op. 48 in re minore di Gabriel Fauré, composizioni distanti dalla drammaticità del Requiem di Giuseppe Verdi per la dolcezza, il carattere intimo e la rassegnazione di fronte alla morte. Il Requiem di Cherubini fu eseguito per la prima volta in onore del re di Francia Luigi XVI, giustiziato come vittima della Rivoluzione francese. Per la padronanza delle tecniche compositive, della forma e del rapporto calibrato tra parole e musica, Cherubini fu molto stimato da Mozart, Schumann e Brahms. Beethoven lo accolse con rispetto e prese a modello le sue opere considerandolo il più grande tra i compositori a lui contemporanei. Definito profeta del romanticismo, Cherubini fu nominato responsabile della musica sacra nella cappella reale e direttore del Conservatorio di Parigi fino alla morte. Fu sepolto a Père-Lachaise, il cimitero parigino dove sono sepolti artisti e illustri personaggi, Chopin, Edith Piaf, Oscar Wilde, Maria Callas e il cantante Jim Morrison, autentico richiamo turistico per giovani da tutto il mondo e cantante dei Doors, gruppo rock americano visionario e innovativo degli anni '60. L'evento è stato realizzato con la collaborazione della Diocesi di Biella per la concessione del Duomo, della delegazione del FAI di Biella per la valorizzazione del territorio e con il patrocinio della città di Biella.

Armano Luigi Gozzano