La Stat collega le le riviere e le più belle località alpine

Arriva la bella stagione e puntualmente i pullman con le insegne STAT riprendono a collegare Casale Monferrato con le riviere balneari del Nord Italia e le più belle località alpine.

Un servizio che esiste ormai da oltre 60 anni e che ha permesso a migliaia di viaggiatori di raggiungere i luoghi di vacanza nel massimo relax. Anche economico, visto che la notizia di questo 2025 è che i prezzi rimangono invariati: niente aumenti da tre anni nonostante inflazione e rincaro dei carburanti. “E’ una politica commerciale precisa - spiega Paolo Pia, Amministratore Delegato del Gruppo Stat – da tempo sappiamo che chi prova il nostro servizio diventa parte di una clientela fidelizzata, per questo consideriamo un investimento puntare a incrementare il numero di passeggeri, andando incontro alle loro esigenze, anche economiche. Lo scorso anno questa idea si è rivelata vincente e abbiamo visto ancora salire in numero dei viaggiatori. Nel 2025 contiamo di fare altrettanto, anche potenziando l’offerta con l'aggiunta di qualche corsa in più”.

Le prime a ripartire, Sabato 31 maggio, saranno le due linee per il mare. Per il Ponente Ligure si tratta della storica Aosta - Ivrea - Casale – Varazze – Sanremo. Si comincia con corse il Sabato e Domenica più una corsa speciale il 2 giugno, mentre dal 16 giugno si aggiungono i giorni di lunedì e giovedì e dal 28 giugno al 1 settembre la tratta diventa giornaliera. Il servizio è capillare: tocca ben 40 località balneari della Riviera. A Casale si parte da Piazzale Silvio Pia alle 8.05 (ma ferma anche a Trino) e si arriva nella Città dei Fiori intorno alle 13

A ripartire, sempre il 31 maggio, è anche l’altrettanto storico collegamento con la Riviera Adriatica: Biella – Vercelli – Cattolica che tocca anche Mortara, Vigevano e Pavia ed effettua più di 35 fermate da Lido di Classe fino a Gabicce. Le corse, ogni sabato con ritorno domenica, vengono progressivamente incrementatenel corso del mese di giugno con l’aggiunta delle partenze in andata la domenica, il lunedì e il giovedì e ritorno il lunedì, giovedì, il sabato mattina e pomeriggio. . Dal 27 giugno si aggiunge anche la corsa notturna del venerdì a soli 30 Euro: ideale ideale per coloro che vogliono guadagnare un giorno di vacanza arrivando al mare al mattino presto senza trovare traffico. Per i casalesi il servizio è fruibile grazie al servizio navetta gratuito per Vercelli con obbligo di prenotazione in agenzia.

Ci sono poi offerte che permettono di ottimizzare ulteriormente i costi: esiste uno sconto del 25% sui gruppi di quattro persone (in pratica uno viaggia gratis), o sconti del 50% ai ragazzi fino a 15 anni compiuti. L’offerta “Una giornata al mare” consente l’andata e ritorno in Liguria con soli 29 Euro.

Il 19 luglio si riattiverà anche la linea Genova - Casale - Aosta – Courmayeur, mentre già il 28 giugno riparte il collegamento tra Genova e le Dolomiti con tappe a Tortona - Voghera - Piacenza e Cremona (navetta gratuita da Casale con obbligo di prenotazione in agenzia).

Acquistare un biglietto è decisamente semplice, visto il gran numero di agenzie di viaggio a cui ci si può rivolgere, altrettanto pratico è farlo direttamente sul sito del Gruppo Stat www.gruppostat.com, andando sulla pagina autolinee e scegliendo giorno ora e tratta, o utilizzando l’applicazione scaricabile sui propri smartphone che permette anche altri notevoli vantaggi, legati alle informazioni sulla linea e persino alla tracciabilità del mezzo che si sta utilizzando.

Infoline Alberto Angelino Ufficio Stampa Gruppo Stat 338 6232374 - alberto.angelino@statcasale.com