Romanic experience

Sabato 22 ottobre si è tenuto il terzo e ultimo incontro di “Romanic experience” svoltosi presso l’atrio della Cattedrale guidato da Chiara Mainini e da Bruna Curato con il coinvolgimento della Comunità “Casa Mia” – Servizio socio-assistenziale dell’Asl di Casale Monferrato. Il ciclo di appuntamenti tematici si è incentrato sull’atrio romanico raccontato attraverso uno storytelling emozionale, ovvero narrazioni immersive e teatralizzate che hanno permesso di “entrare” nella vicenda narrata mettendo in relazione l’arte e la storia con l’esecuzione di semplici movimenti fisici.

I testi, appositamente redatti per l’iniziativa, hanno permesso di raccontare in maniera semplice ma efficace la storia e le principali caratteristiche dell’atrio romanico con particolare attenzione alla descrizione dei capitelli raffiguranti elementi naturali, animali e creature appartenenti all’immaginario medievale.

Gli appuntamenti fanno parte del progetto “Porte aperte sul romanico monferrino. Arte per fare accoglienza” proposto dall’Ufficio per i Beni Culturali della Diocesi e promosso dalla Regione Ecclesiastica di Piemonte e Valle D’Aosta in accordo con la Regione Piemonte.