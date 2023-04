Torna a Frassineto Po domenica 30 aprile il grande Jazz grazie all’Accademia di Cultura Bernardino Cervis con il patrocinio del Comune di Frassineto Po e della Pro Loco, in occasione della Giornata Internazionale del Jazz (International Jazz Day) che è stata istituita dall’UNESCO nel 2011 per mettere in evidenza il ruolo del jazz nell’unire le persone in tutti gli angoli del globo. L’incarico di coordinare e promuovere questa celebrazione che prevede centinaia di concerti in contemporanea in ogni angolo del pianeta, è affidato al leggendario pianista e compositore Herbie Hancock, ambasciatore UNESCO e presidente dell’Herbie Hancock Institute of Jazz

La big band 78 Giri Hot Ensemble, diretta da Claudio Bianzino, in occasione della Giornata Internazionale del Jazz propone un viaggio musicale nel mondo della musica per big band, un organico acustico di grande impatto formato da una ventina di musicisti, nato per la musica swing ma adattissimo anche a brani più moderni. Verranno infatti proposti brani di Duke Ellington e Woody Herman, celebri standard del jazz, ma anche brani di Joe Zawinul, Carlos Santana, Pharrell Williams e dello stesso direttore Bianzino.

Sul sito dell’International Jazz Day si legge: “La Giornata Internazionale del Jazz riunisce comunità, scuole, artisti, storici, accademici e appassionati di jazz in tutto il mondo per celebrare e conoscere il jazz e le sue radici, il futuro e l’impatto di questa musica; sensibilizzare sulla necessità del dialogo interculturale e della comprensione reciproca; rafforzare la cooperazione e la comunicazione internazionale. Questa forma d’arte è riconosciuta per promuovere la pace, il dialogo tra le culture, la diversità e il rispetto dei diritti e della dignità umana; sradicare la discriminazione, promuovere la parità di genere e promuovere la libertà di espressione.”

Il direttore dei '78 giri', il musicista vercellese Claudio Bianzino, collabora attivamente da molti anni con l’Istituto di Herbie Hancock alla celebrazione della Giornata del Jazz nella nostra zona. Sotto la sua direzione faranno parte della big band: Greta Rosati al clarinetto e percussioni, Matteo “Ciccio” Fogazzi, Mattia Opezzo, Edoardo Ramella, Federico Merlin e Davide Marchese ai sassofoni; Davide Mairone, Pierangelo Canella, Giuseppe Rondano e Luca Cecchini ai tromboni, Marcello Trinchero, Mauro Canclini, Gabriele Ruggero, Riccardo Varalda e Gianni Ticozzi alle trombe; Alessandro Portinaro al pianoforte, Giorgio “Dott” Gandolfi alla chitarra, Dario Bertoli al basso e Alessandro Massa alla batteria.

Il concerto si svolgerà nel suggestivo Giardino del Pozzo Antico domenica 30 aprile alle ore 21. L’ingresso è libero.