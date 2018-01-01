Monferr’Autore Festival

Il Monferr’Autore Festival -direttore artistico Enrico Deregibus -riprende il suo cammino nella provincia di Alessandria dopo gli appuntamenti molto partecipati di aprile. lo fa con una protagonista d’eccezione: Elena Ledda (foto Luigi Manca), voce tra le più autorevoli del folk sardo e figura di riferimento della world music europea. Sabato 23 maggio sarà a Castelletto Monferrato per una serata che unisce concerto e dialogo, un’occasione per entrare nel suo universo artistico e nella tradizione musicale che rappresenta. La serata, promossa da AccademiaMonferrato, si terrà in piazza Vittorio Veneto con ingresso gratuito.

Ledda sarà presente anche il giorno precedente in un evento off della manifestazione dedicato ad Andrea Parodi, ad Avigliana (TO), in collaborazione con il Valsusa Film Fest: un omaggio che anticipa idealmente il clima di approfondimento culturale che caratterizza l’intera rassegna.

Intanto il festiva continua ad ampliarsi, annunciando due nuovi ospiti che arricchiscono ulteriormente il cartellone: la creatività surreale della Banda Osiris, attesa il 2 luglio a Balzola, e l’ironia raffinata di Bruno Gambarotta, che l’11 luglio sarà a Gamalero in una anteprima del festival letterario di San Lorenzo. Due presenze che confermano la natura trasversale della manifestazione, che intreccia canzone d’autore, rock, folk, ma anche teatro, cinema, comicità intelligente e letteratura, spesso con formule che prevedono un dialogo con gli ospiti in sorta di live journalism.

Il percorso proseguirà nelle settimane successive con Riccardo Rossi (29 maggio a Pontestura), Gianni Coscia (31 maggio a Treville), i Tre Martelli (7 giugno a Lu Cuccaro Monferrato), Davide Van De Sfroos (10 giugno a Volpedo), Dente (14 giugno ad Alessandria) e Violante Placido (25 giugno a Rivarone). Il 27 giugno Castelletto Monferrato ospiterà invece una serata dedicata a Enzo Jannacci.