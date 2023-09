La Novipiù s'impone nello scrimmage con Campus Piemonte

Terza amichevole di preseason per la Novipiù Monferrato Basket, la prima giocata al "PalaEnergica Paolo Ferraris". Contro la giovane Novipiù Campus Piemonte di Serie B Interregionale (che opera in sinergia con altre società della regione come Varese Academy, College Borgomanero, CB Team tutte e la neonata Campus Monferrato) punteggio azzerato alla fine di ognuno dei quattro tempi disputati tutti chiusi in vantaggio dai ragazzi di coach Di Bella. Dalton Pepper il miglior realizzatore con 22 punti. Ancora precauzionalmente a riposo l’americano Kelly per i postumi di una leggera distorsione alla caviglia rimediata nei primi giorni di preparazione. Questo i punteggi parziali dell’incontro: 27-6; 24-16; 19-18; 27-19.

Novipiù Monferrato Basket: Castellino 3, Fabi, Martinoni 19, Fantoma 16, Pepper 22, Pianegonda 4, Poom 8, Calzavara 9, Zucca 12, Bertaina 2, Miglietta A. 2, Ravioli 1. Kelly e Bah n.e. All. Di Bella.