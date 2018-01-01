FAI: Luoghi del cuore

Sono in corso le votazioni per i Luoghi del cuore del FAI, Fondo per l’Ambiente Italiano con Intesa Sanpaolo

Abbiamo velocemente scorso i primi quattrocento posti; una classifica molto provvisoria; sono in testa le Lame di Puglia con 22.457 voti; più vicino a noi ecco 23° il Forte Bormida di Alessandria con 2562 voti, poi la Madonna del Palazzo, santuario di Crescentino (112°, 543 voti), il campanile di Santa Cteriina di Montechiaro d'Asti (154°, 387), l'abbazia di Vezzolano (174°, 326), la pieve di San Giovanni in Mediliano tra Lu e Cuccaro (190°, 287), la torre civica di Casale (198°, 272) e la cittadella di Alessandria (325°, 131).

La 13esima edizione del censimento del FAI-Fondo per l’Ambiente Italiano con Intesa Sanpaolo permette di far conoscere il proprio "Luogo del cuore" oppure raggiungere le almeno 3.000 segnalazioni che consentono, dopo la chiusura del censimento, l’accesso al Bando per la candidatura di progetti e la richiesta di un sostegno economico o, addirittura, ambire al podio nazionale, aggiudicandosi contributi di 70.000 euro, 60.000 euro e 50.000 euro, previa presentazione di un progetto di restauro o valorizzazione.



Il Forte Bormida (foto) è una storica fortezza ottocentesca situata ad Alessandria , parte del sistema di difesa del "campo trincerato" progettato nel XIX secolo per controllare i fiumi locali. Edificato entro il 1859 su progetto di Sobrero. Fa parte di tre opere esterne a sud della città, insieme a Forte Acqui e Forte Ferrovia.