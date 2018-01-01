Monfrà Jazz Fest: si riparte

Il Monfrà Jazz Fest torna nel 2026 con la sua nona edizione e un titolo che è già un itinerario: Terre di Jazz: continenti sincopati e isole fuori rotta. Dal 21 al 28 giugno, Casale Monferrato e il territorio UNESCO del Monferrato ospitano il primo blocco del festival, con tre serate di main concert al Paraboloide e un programma diffuso tra luoghi storici, paesaggio, concerti boutique, prime assolute e progetti speciali.

Tra i protagonisti annunciati: Paolo Fresu, Daniele Di Bonaventura, Danilo Rea, Martux_m, Javier Girotto, Fabrizio Bosso, Israel Varela e Rita Marcotulli, accanto a nuove produzioni, concerti nei luoghi monumentali di Casale Monferrato e appuntamenti nel territorio.

Il festival proseguirà poi con altri due blocchi di programmazione: 13–16 agosto in Valcerrina e 12–13 settembre con la sezione Wine & Spirits tra vigne e distillerie. Le anteprime sono in programma il 10, 22 e 24 maggio e il 17 e 18 giugno.

Il jazz è qui raccontato come lingua senza passaporto, capace di attraversare migrazioni, radici, rotte e nuove appartenenze. Il Monferrato, paesaggio UNESCO tra le colline del Piemonte, diventa il punto di partenza e di ritorno di questo viaggio sonoro.

Il festival è organizzato da Le Muse Accademia Europea d’Arte con il riconoscimento triennale del Ministero della Cultura – FNSV 2025–2027. È membro di I-Jazz e di Jazz Takes The Green, con partnership internazionali attive in ambito europeo. È sostenuto dal Comune di Casale Monferrato, dall’Unione dei Comuni della Valcerrina e da enti pubblici, privati e imprese del territorio.

“Il Monfrà Jazz Fest nasce da un’idea semplice: raccontare un territorio attraverso il jazz. E il jazz, per sua natura, è sempre due cose insieme: libertà di espressione ed espressione di libertà. Quest’anno il tema ci porta lontano e vicino allo stesso tempo, su continenti sincopati e isole fuori rotta, dove ogni suono è già un viaggio. Crediamo in un festival che mette in dialogo memoria, tradizione e futuro, che apre spazio a nuove sperimentazioni senza perdere le radici. La nostra cura va al suono e all’accoglienza: vogliamo che ogni concerto sia un’esperienza immersiva, unica e irripetibile, per chi suona e per chi ascolta.”

Ima Ganora e Gigi Andreone, direzione artistica e produzione, Monfrà Jazz Fest 2026







IL CUORE DI GIUGNO: TRE SERATE AL PARABOLOIDE

Il cuore della settimana di giugno sono tre serate di main concert al Paraboloide di Casale Monferrato, patrimonio architettonico cittadino che si apre al pubblico (evento nell'evento, ndr)come agorà di spettacolo dopo un importante intervento di restauro.

23 giugno, ore 21

Opening act: A Birchola · Chansons brésiliennes

Israel Varela 5et · Dos Fridas - Prima assoluta

Israel Varela presenta un nuovo progetto dedicato a Frida Kahlo , con composizioni originali, danza flamenca, voce, contrabbasso e pianoforte. In formazione anche Rita Marcotulli , tra le pianiste più amate della scena jazz italiana e internazionale.

Formazione: Israel Varela, batteria, voce, composizione; Rita Marcotulli, pianoforte; Sara Sanchez, danza flamenca; Sarita Schena, voce; Mihalis Kalkanis, contrabbasso.

24 giugno, ore 21

Paolo Fresu e Daniele Di Bonaventura (foto) · Terre d’aria, rotte sospese

A seguire: Danilo Rea e Martux_m · Sakamoto & Me

Due main concert in una sola sera. Paolo Fresu e Daniele Di Bonaventura portano al Paraboloide il dialogo tra tromba, flicorno e bandoneon costruito in anni di concerti e collaborazioni. A seguire, Danilo Rea e Martux_m rendono omaggio a Ryuichi Sakamoto , tra pianoforte improvvisato, elettronica e visual di Mauro Cosenza .

Formazioni: Paolo Fresu, tromba, flicorno, effetti; Daniele Di Bonaventura, bandoneon, effetti.

Danilo Rea, pianoforte; Martux_m, elettronica; Mauro Cosenza, visuals.

25 giugno, ore 21

Opening act: Lauryyn · Aritmia

Javier Girotto e Fabrizio Bosso Sextet · Latin Mood / Desde Cuándo

Javier Girotto e Fabrizio Bosso riportano sul palco Latin Mood , progetto che torna con Desde Cuándo : sei musicisti, composizioni originali e un repertorio che attraversa tango, cumbia, latin jazz e jazz contemporaneo.

Formazione: Fabrizio Bosso, tromba; Javier Girotto, sax; Natalio Mangalavite, piano e voce; Luca Bulgarelli, contrabbasso; Lorenzo Tucci, batteria; Bruno Marcozzi, percussioni.

HERITAGE SESSION E CONCERTI DIFFUSI

Il primo blocco del festival apre domenica 21 giugno con le Heritage Session, quattro concerti pomeridiani nei luoghi monumentali di Casale Monferrato:

Cian, Tullio e De Tuoni · Contrasti , Santa Caterina, ore 16

Mattia Basilico sax solo · Ner Tamid. La luce che resta , Sinagoga, ore 17

Giuditta Franco e Francesco Bordignon · Contrappunti , Chiesa di San Paolo, ore 18

Emanuele Colosetti organo solo · Soglie, Chiesa di Sant’Antonio, ore 19

La serata si chiude all’Ex Seminario con due concerti boutique: Arià 5et e Gabriele Comeglio 4et · A Night for Cannonball.

Il programma prosegue poi nel territorio. Il 26 giugno appuntamento con Spoon Baboon al Castello di Cereseto. Il 27 giugno, nello stabilimento Buzzi Unicem di Trino, AREA907 ospita la cantante e compositrice angolana Lúcia De Carvalho Trio con il progetto PWANGA, tra jazz, musica tradizionale africana e canzone d’autore. Nella stessa giornata sono previste le passeggiate sonore La storia del cemento con Cesare Mecca e Matteo Castellan. Il 28 giugno chiusura del blocco con Choropo al Bosco Eremo di Moncucco, Odalengo Grande.







LE ANTEPRIME DI MAGGIO E GIUGNO

Il festival apre la sua stagione già in maggio con una serie di anteprime. Il 10 maggio al Castello di Casale Monferrato, nell’ambito dell’Anteprima Grignolino, Feel Free Duo porta Radici & Rotte in concerto-degustazione. Il 22 maggio, all’ex chiesa di San Remigio a Villadeati, Fiabe Jazz presenta I vestiti nuovi dell’imperatore, spettacolo per famiglie. Il 24 maggio, a Palazzo Mellana, Giulia Motta e Anna Onetti propongono Musicanto 0–3: Viaggio sonoro con voce e arpa, per bambini da 0 a 3 anni.

A metà giugno il festival ospita la residenza artistica di Viden Spassov 4et. Il 17 giugno doppio appuntamento a Casale Monferrato con Viden Spassov 4et e Mattia Basilico 4et, che presenta l’anteprima del nuovo progetto On the Edge. Il 18 giugno, a Palazzo Trevigi, jam e lezione aperta di improvvisazione teatrale con MuDuo a tasso fisso.







AGOSTO E SETTEMBRE

Dopo il blocco di giugno, il Monfrà Jazz Fest prosegue con due sessioni nel paesaggio aperto del Monferrato. Dal 13 al 16 agosto il festival arriva nei borghi e nei paesaggi della Valcerrina. Il 12 e 13 settembre si chiude con la sezione Wine & Spirits, tra vigne e distillerie, con concerti-degustazione e artisti internazionali che saranno annunciati nelle prossime settimane.

Il programma completo sarà disponibile su monjazzfest.it .







BIGLIETTERIA

I concerti al Paraboloide del 23, 24 e 25 giugno saranno in prevendita dal 10 maggio 2026 su Mailticket. I link per le singole serate saranno disponibili su monjazzfest.it .

I concerti del 22 maggio a Villadeati e del 17 giugno all’Aula Magna Trevigi di Casale Monferrato sono a pagamento, con biglietteria sul posto fino a esaurimento posti.

Il programma completo di giugno sarà pubblicato su monjazzfest.it dal 30 aprile. Gli eventi nel territorio sono a ingresso gratuito o con prenotazione consigliata.

ACCESSIBILITÀ E SOSTENIBILITÀ

Il Monfrà Jazz Fest dedica grande attenzione all’accessibilità e alla sostenibilità: dalla progettazione inclusiva degli spazi e delle informazioni alla cura dei materiali di comunicazione, dalla scelta dei luoghi alla gestione degli impatti ambientali.

Il festival aderisce all’Agenda della Disabilità promossa da Fondazione CRT per Piemonte e Valle d’Aosta e adotta i CAM Green Fest per la sostenibilità ambientale degli eventi.







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