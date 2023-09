"Creating Tomorrow" a Moleto

"Creating Tomorrow" è il titolo della mostra che ArtMoleto (leggi Michelle Hold) organizza nel sempre fascinoso Borgo di Moleto, frazione di Ottiglio sabato 14 e domenica 15 ottobre (dalle ore 14.30 alle ore 19.00 aperitivo con vini della Tenuta Tenaglia, Tenuta Santa Caterina e Cascina Montecchio). Altro valore aggiunto domenica dalle 17 alle ore 18 il concerto a cura di Esther Flūckinger



"Il concetto della nostra rassegna -spiega la Hold- si fonda sul dare un riscontro artistico sull’attuale situazione transitoria tra il mondo che stiamo lasciando alle spalle e il mondo che sarà. Dunque una fase in continuo cambiamento, che richiede un costante adattamento dell’uomo a situazioni incognite, con la consapevolezza di superare le difficoltà del momento con una visione più ampia e condivisa. Dunque la possibilità di ricreare un mondo più equilibrato, in armonia con tutti gli esseri esistenti sulla terra".

Questi gli artisti partecipanti:

Giò Bonardi, Ilenio Celoria, Piero Ferroglia, Michelle Hold, Gabriella Maldifassi, Lorenzo Morandi, Germano Pozzati , Philip Staniscia, Ann Stefani, Bona Tolotti.

testi di Federica Mingozzi e Paola Casulli.

Importanza determinante va data alla partecipazione di artisti a livello internazionale che arricchisce di uno sguardo plurale una prospettiva più ampia verso il futuro. "Dobbiamo viaggiare nella profondità della nostra ombra per ricordare che il nostro passato non deve alimentare il nostro presente o prevedere il nostro futuro. Mentre la scienza si affanna a trovare definizioni credibili al tempo e prova a capire se è misurabile, la poesia ha già trovato le sue indimostrabili risposte. Jorge Luis Borges ha scritto «Il tempo è un fiume che mi trascina, ma sono io quel fiume». Premessa che diventa essenziale se vogliamo esaminare una delle parole più comuni del nostro linguaggio, ‘domani'. Iniziamo a capire che le vecchie strutture stanno per crollare pian piano, ma è visibile. Da un lato ci spaventa vedere il cambiamento, ma in questi anni siamo cambiati anche noi, dunque dobbiamo riflettere e vedere una chance nel cambiamento. Siamo noi che creiamo insieme il futuro, se siamo consapevoli".

Artmoleto è un’associazione culturale non profit che nasce come progetto internazionale d’arte ideata da Michelle Hold (che ha casa e studio a Moleto, ndr) incentrato sul dialogo e confronto tra artisti caratterizzati da diverse culture intorno a tematiche tra loro condivise, accomunate da un unico presupposto: l’amore e il rispetto per la natura.

Artisti uniti da un segno visivo rivolto verso una realtà introspettiva, mirato a rivalutare il rapporto uomo-natura in un continuo rimando tra sensazioni, immagini, colore, emozioni. Ogni opera è un tassello all’interno di una costruzione più ampia e ogni lavoro appare come un dettaglio descrittivo, un’impressione visiva o spirituale. L’intreccio tra la pluralità della visione degli artisti e la sensibilità di chi si relaziona con le opere, offre un processo d’identificazione con la natura stessa dell’uomo e la sua storia, cioè con la nostra storia e con la nostra esistenza. Arte come comunicazione, condivisione, riflessione. Operiamo insieme dal 2009 in Italia ma anche all’estero.

Il nucleo del nostro gruppo di lavoro si compone di 6 artisti , tra cui fotografi, pittori e scultori e a secondo dei progetti invitiamo anche artisti stranieri.





Programma :

Mostra a Moleto sabato 14 e domenica 15 ottobre dalle ore 14.30 alle ore 19.00

aperitivo con vini della Tenuta Tenaglia , Tenuta Santa Caterina e Cascina Montecchio sabato e domenica dalle ore 17.00

Domenica 15 ottobre ore 18.00 concerto a cura di Esther Flūckinger ‘Ellis in Wonderland’ con Marco Fior, tromba, Danilo Gallo, contrabasso e Ferdinando Faraò, batteria

