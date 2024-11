Arnaldo Morano - liutaio

Domenica 1° dicembre alle ore 16, presso il Teatro Ideal a Rosignano, via Roma n. 48, avrà luogo l’evento:

Arnaldo Morano - liutaio. Un passato illustre “Saperi trasmessi “- Tracce nel presente

L’ E.T.S.-Associazione di promozione Culturale “AmbientArti in Europa e nel Mondo” ha proposto all’Amministrazione di Rosignano Monferrato questo evento finalizzato, non tanto alla celebrazione della persona di Arnaldo Morano, già celebre liutaio legato al territorio, quanto un richiamo volto a considerare la persistenza nel presente delle considerevoli tracce dell’Arte da lui praticata e, sul valore predittivo della sua validità anche per il futuro per gli aspetti irraggiungibili persino dalla “memoria artificiale”.

Nell’evento sono inserite interviste brevi a protagonisti di pregnanti esperienze professionali di vita vissuta a contatto con il celebre liutaio e, un Concerto come omaggio musicale da parte dell’Ensemble Oltremusica.

Verranno suonati strumenti ad arco costruiti seguendo quanto appreso dalla frequentazione del Maestro, da Paolo Volpi, definito “Liutaio per passione” in quanto frequentatore della Bottega del grande Morano non per motivi professionali ma per “passione per l’Arte della Liuteria di Morano”. L’evento offre la possibilità di apprezzare in “ensemble” la qualità del suono di strumenti suonati singolarmente già in vari Paesi europei e, in questa occasione, in prima assoluta a Rosignano, luogo di origine della “passione” per questa Arte.

Nei Saloni Morano, sottostanti il Teatro, sarà possibile visitare sia il laboratorio didattico di Liuteria del Maestro Arnaldo Morano con la guida del Prof.Paolo Volpi che la mostra collettiva “Naturaarte” (inaugurata sabato 30 Novembre)

In programma musiche di:

Tommaso Albinoni, Antonio Vivaldi, Wolfgang Amadeus Mozart,Giuseppe Torelli. I Musicisti: Violini: Giorgio Pertusi, Marco Pesce, Alessandra Sacchi, Diana Tizzani, Viole: Emanuele Rossi, Cinzia Volpini - Violoncello: Pierluigi Moro - Contrabbasso: Franco Pagella L’Evento inserito nell'ambito delle Manifestazioni del "Natale rosignanese" è realizzato con il contributo di Comune di Rosignano Monferrato Eredi Morano e Mauro & Marianna Tos Consulenti finanziari

L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.

FOTO. Morano nel suo laboratorio di Rosignano