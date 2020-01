Mostra su Luzzati

A Trino, come abbiamo anticipato, per il Giorno della memoria si è voluto organizzare una grande mostra su Emanuele Luzzati, noto scenografo, animatore, illustratore e candidato per due volte al Premio Oscar per i film di animazione La gazza ladra (1964) e Pulcinella (1973).

Emanuele Luzzati fu costretto ad abbandonare i suoi studi liceali nel 1938 a causa delle leggi razziali in vigore in Italia e dovette traferirsi con la sua famiglia in Svizzera. La mostra è stata inaugurata domenica nella manica lunga e nelle sale di Palazzo Paleologo, alla presenza di un pubblico numeroso, delle autorità locali guidate dal sindaco Daniele Pane, di Roberto Gabei ed Elio Carmi in rappresentanza della Comunità Ebraica di Casale Monferrato, Pier Franco Irico presidente dell’ANPI di Trino, Delia Tedeschi (cugina dell’artista e curatrice delle attività dedicate), Sergio Noberini, storico collaboratore del Maestro e direttore artistico. La mostra dal titolo “Alciati per Luzzati. Lele dalla Memoria al Futuro” raccoglie più di 80 opere dell’artista, in parte concesse dalla Fondazione Arte, Storia e Cultura Ebraica a Casale Monferrato e nel Piemonte Orientale, in parte fornite dalle biblioteche civiche di Trino, Casale Monferrato e Livorno Ferraris. Emanuele Luzzati ebbe origini trinesi (come è documentato presso gli archivi del Comune), visse a Genova con la famiglia, ma fu costretto a trasferirsi in Svizzera a causa della persecuzione antiebraica; durante la permanenza all’estero, approfondì i suoi interessi artistici attraverso studi di alto livello e incontri con personalità che diedero un apporto fondamentale alla sua formazione. Dopo la fine del secondo conflitto mondiale, intraprese la sua poliedrica attività di illustratore, autore, scenografo con la quale conquistò il mondo intero. Oltre alle opere originali, fra le quali ricordiamo il ciclo dei Mesi e le illustrazioni del testo “Viaggio alla città di Safed”, saranno esposti anche gli elaborati degli studenti del Liceo Artistico, punto di arrivo di un percorso di ricerca, studio progettuale e rielaborazione; infine, sarà dato spazio alle prove grafiche e di scrittura creativa realizzate dagli allievi degli Istituti Comprensivi di Trino, Crescentino e Cerrina-Pontestura nel corso dei laboratori didattici appositamente messi a punto. L’iniziativa è stata realizzata grazie alla collaborazione con A.N.P.I. e con il patrocinio del Comune di Trino. Si ringraziano tutti gli Enti e le Istituzioni che hanno prestato una collaborazione fattiva e l’azienda IBL Bonzano Group per i materiali forniti. «È molto bello il mantenimento della memoria e la trasmissione della stessa ai più giovani – ha detto il sindaco Pane nel suo intervento – ben vengano queste iniziative che sono frutto della sinergia tra diverse realtà del nostro territorio. Ringrazio tutti coloro che collaborano ad organizzare questi eventi culturali a Trino e nello specifico per la collaborazione la Fondazione Arte, Storia e Cultura Ebraica di Casale e la Comunità Ebraica di Casale e a tutti gli studenti degli Istituti comprensivi del territorio».

Maurizio Inguaggiato

Questi gli orari di apertura della mostra: sabato 25 gennaio e domenica 26 gennaio ore 10-12 e 15.30-17.30. Durante la settimana, su prenotazione presso il Liceo Artistico “Alciati”, tel. 0161-801435.