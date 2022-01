La Novipiù vince il derby contro Torino (76-72) e si qualifica alla Final Eight di Coppa Italia

La Novipiù JBM si prende il Derby del Piemonte contro la Reale Mutua Torino vincendo in un combattutissimo finale per 76-72 e si qualifica alla Final Eight di Coppa Italia LNP che si disputerà a marzo. Dopo avere dominato la prima metà di gara, chiusa avanti 42-33, nella seconda parte dell'incontro la Novipiù ha dovuto fare a meno dell'ottimo Fabio Valentini (out per un infortunio di gioco) e ha faticato a contenere la fisicità di torino che è rientrato prepotentemente in gara. I casalesi sono comunque rimasti sempre in vantaggio arrivando alla terza sirena sul 59-52.

Negli ultimi concitati dieci minuti, gli ospiti si sono avvicinati pericolosamente dando vita a un appassionante testa a testa. A 32'' dalla fine Alibegovic ha impattato il punteggio sul 72-72, ma la tripla di Formenti e poi il tiro libero di Hill-Mais hanno dato alla JBM la meritata vittoria.

Quattrto i rossoblù in doppia cifra: Martinoni miglior realizzatore dei suoi con 17 punti, poi Williams con 15, Leggio con 14 (4/7 da tre) e Fabio Valentini con 11.