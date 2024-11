“Dialoghi Naturaarte”

Sabato 30 novembre ore 15.30 si porge il benvenuto ai nuovi artisti, con opere in esposizione

e vendita, ai SALONI ARNALDO MORANO a Rosignano Monferrato, un’anteprima

nazionale della “MILLE KM DELLA CULTURA” di grande successo, promossa dalla

storica Galleria d’Arte Purificato.Zero, di Roma, in collaborazione con ENAC (Ente

Nazionale Attività Culturali), la mostra d’arte contemporanea “Dialoghi Naturaarte” è un progetto di Francesca Boi, artista visiva e curatrice .

In questo prosieguo, dedicato alle prossime festività natalizie, tra gli artisti protagonisti

avremo la possibilità di ammirare le opere pittoriche con distorsioni prospettiche di Cinzia

Colantoni, le riflessioni d’amore di Antonella Pirozzi, la danseuse in bronzo di Zero, le

traslazioni di Carlo D’Orta, l’informale materico di Stefano Azzena dalla Capitale

Romana, i disegni iperrealisti in graffite di Riccardo Pizzigoni, talento di appena vent’anni

dalla Brianza, i torinesi Franco Nicolosi, con sculture che riflettono superficie, e Claudio

Bellino, con dipinti astratti di essenzialità corporea, le opere materiche e “polivisuali” di Aldo Celle,

Presidente dell’Accademia di Ecologia e di Arte RiArtEco da Genova, assieme alla pittura

eterica e trasparente di Jone Anna Radicchi, al realismo dei paesaggi pittorici di Giovanni

Battista Menegon, alla pittura dinamica ad olio di Cristina Po, il figurativismo poetico dei

pastelli con cenni di foglia d’oro di Gabriele Marchesi dall’oltre Po Pavese, la pittura

“arcaista” di Sator su tematiche ambientali e sociali che giunge dalla Puglia, per poi

affrontare la turbolenza della complessità dell’esistenza umana con il newyorkese Micheal

Robert Miller e lasciarsi abbandonare all’elogio alla lentezza di Piergiorgio Panelli e alle

resine modellate sul tema dell’acqua di Francesca Boi.

Questa esposizione sottolinea come la natura e gli artisti possano entrare in sinergia in un

dialogo che mette in luce la più intima espressione della natura stessa di ognuno, innescando

nuove modalità di comunicazione, di umanità e con l’occasione sarà presente anche

l’annuario artisti AGENDARTE 2025, che raccoglie la selezione di artisti contemporanei

dello Studio.Zero, nonché una selezione di opere d’arte dei maestri della prestigiosa

collezione Purificato, acquistabile direttamente in loco durante tutto il periodo dellarassegna."NATURAARTE" descrive una prospettiva che ogni artista ha rispetto alla propria natura.

L’insieme delle esperienze e delle percezioni si fondono nell’interazione delle opere con il

luogo, che per l’occasione sarà arricchito con oggetti e arredi di design e storici, da

collezione privata, un ambiente accogliente, un’interpretazione più ampia del ciclo della

“Natura”, giocando sulla possibilità di un dibattito aperto, in grado non solo di aiutarci nella

comprensione delle opere esposte, ma capace di osservare il mondo immaginando unanarrazione sistemica naturale.

DIALOGHI NATURAARTE è visitabile fino a domenica 26 gennaio 2025, il sabato e la domenica - per