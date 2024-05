Golosaria: 100 bollicine

Ecco le Bollicine dell’Enoteca di Golosaria di questa edizione, allestita sabato 11 e domenica 12 al Castello di Casale Monferrato. Un'Enoteca mai così ricca (ben 100 etichette), per un affondo dalla Valle d'Aosta alla Sardegna, alla scoperta dei terroir e vitigni storicamente legati alla spumantistica, ma anche autentiche chicche - per zona geografica e vitigno - frutto degli assaggi di Paolo Massobrio e Marco Gatti.



VALLE D'AOSTA

• Cave Mont Blanc (AO) - Spumante Extra Dry “Fripon” (prié blanc)

• La Gazzella di Marilena Voyat (AO) - Spumante Brut Rosé “La gazzella” (moscato, fumin, petit rouge)



PIEMONTE

• Paolo Berutti (CN) - Alta Langa Brut

• Francone (CN) - Alta Langa Pas Dosé “Valsellera” 2020

• Cantina Sant'Evasio (AT) - Alta Langa 2019

• Ca' de Lion - Ghione dal 1871 (AT) - Alta Langa “Ca' de Lion” 2020

• Bera di Bera Valter (CN) - Alta Langa 2018

• Fabio Perrone (CN) - Alta Langa Brut Nature

• Cerrino (CN) - Alta Langa Pas Dosé

• Colombo Antonio e Figli – Cascina Pastori (AT) - Alta Langa Blanc de Blancs

• Tenute Rade (AT) - Alta Langa Riserva Pas Dosé 2015

• Pianbello (AT) - Alta Langa Pas Dosé “Orme”

• Giulio Cocchi (AT) - Alta Langa Brut "Totocorde"

• Bava (AT) - Alta Langa Brut 2018

• Cantina Vallebelbo (CN) - Alta Langa Brut "Cesare Pavese" 2020

• Az. Agr. Gallo - Cascina Cabonaldo (AT) - Alta Langa "1831"

•.Cascina Cerutti (AT) - Alta Langa Brut cuvèe "Enrico Cerutti"

• Bretta Rossa (AL) - Alta Langa Riserva Brut Nature 60 mesi "Ravasini"

• Cavallero az. agr. (AT) - Alta Langa Extra Brut

• Cieck (TO) - Erbaluce di Caluso Spumante Brut "Calliope"

• La Masera (TO) - Erbaluce di Caluso Spumante Brut “Masilé” 2015

• Cantina Sant'Evasio (AT) - Spumante Brut “Duebolle”

• Paolo Ferri (NO) - Gran Cuvée Pas Dosé “Preja” (vespolina)

• Angelo Negro (CN) - Roero Arneis Dosage Zéro Blanc de Blancs “Giovanni” 2017

• L'Astemia pentita (CN) - Brut “Charley” 2019

• Az. Vitivinicola Franco Ivaldi (AL) - Piemonte Brut Chardonnay

• La Cedraia (AL) - Gavi Brut “La Cedraia”

• Bersano (AT) - Spumante Brut “Arturo” 2019

• Roberto Sarotto (CN) - Spumante Brut "Nice"

• Poderi Moretti (CN) - Spumante Extra Brut “Novelle” (nebbiolo)

• Merenda Sinoira (CN) - Metodo Classico Blanc de Noirs Extra Brut "Cugià" 2019

• Poggio Ridente (AT) - Spumante Brut Rosé "Pinella" (pinot nero)

• Luca Ferraris Az. Agr. (AT) - Brut Rosé de Noir 24 mesi “Tenuta Santa Chiara”

• Bera di Bera Valter (CN) - Asti 2023

• Cascina Carlòt (AT) - Asti Spumante "Iris"

• Ca d'Gal (CN) - Asti Spumante



LIGURIA

• Cantina Lunae (SP) - Spumante Brut “Cuvée Lunae” 2019 (albarola, vermentino)

• Terra della luna (SP) - Colli di Luni “Vinacciolo di Luna” (vermentino)



LOMBARDIA

• La Boscaiola Vigneti Cenci (BS) - Franciacorta Satén “La via della seta”

• Tenuta Monte Delma (BS) - Franciacorta Brut “Montedelma”

• Muratori Franciacorta (BS) - Franciacorta Dosaggio Zero Blanc de Blancs “Muratori Numerozero”

• Villa Franciacorta (BS) - Franciacorta Brut "Emozione" 2020

• Bonfadini Franciacorta (BS) - Franciacorta Rosè "Opera"

• Mirabella (BS) - Brut Nature Pinot Bianco “Demetra”

• Cantina Concarena (BS) - Valcamonica Spumante Pas Dosé “Giu Disnof”

• La Piotta (PV) - Oltrepò Pavese Metodo "Classico Talento" (100% pinot nero)

•. Ca' del Gè (PV) - Oltrepò Pavese Metodo Classico Brut 2017 (100% pinot nero)

• Quaquarini Francesco az. agr. (PV) - Oltrepò Pavese Metodo Classico Brut "Classese"

• Bosco Longhino (PV) - Oltrepò Pavese Pinot Nero Pas Dosé “Casto”

• Prime Alture (PV) - Oltrepò Pavese Metodo Classico "Io e te" 40 mesi (100% pinot nero)

• Cantina Giorgi (PV) - Oltrepò Pavese Metodo Classico Gran Cuvée Storica "Giorgi 1870” 2018 (100% pinot nero)

• Vanzini (PV) - Pinot Nero Spumante Extra Dry

• Scuropasso (PV) - Metodo Classico Extra Brut Blanc de Noirs "Roccapietra" (pinot nero e pinot meunier)

• Alessio Brandolini (PV)- Pinot Nero Rosè Metodo Classico "Note d'Agosto"

•. Verum (PV) - Spumante Rosè "Merus" (100% pinot nero)

• Stefano Milanesi (PV) - Spumante "SMila" (pinot nero, riesling italico e cortese)

• Ca' dell'Orsa (VA) - Spumante Dosaggio Zero "Le Predere” 2018

• Pratello az. agr. (BS) - Garda Rosé Brut “Alba Rosa” (groppello, merlot)



VENETO

• Andreola (TV) - Valdobbiadene Dry “Sesto Senso”

• Podere la Nona Pietra (TV) - Treviso Prosecco Extradry

• Antonio Facchin & figli (TV) - Treviso Prosecco Millesimato

• Antonio Facchin & figli (TV) - Treviso Prosecco Rosè Extra Brut Millesimato

• Drusian Francesco (TV) - Valdobiaddene Prosecco Superiore Brut "Rive di Bigolino"

• Fongaro Spumanti (VR) - Lessini Durello Riserva Pas Dosé “Nera” 2015

• Le Tende (VR) - Bardolino Chiaretto Brut “Voluttà” 2023

• Vigneti Villabella (VR) - Bardolino Chiaretto Spumante

• Pian delle Vette (BL) - Spumante Extra Brut “Mat '55” 2015

• Salvan Vigne del Pigozzo (PD) - Bagnoli Spumante Rosato Extra Dry “Summertime”

• Le Pignole (TV) - Colli Berici Tai Rosso Spumante rosé extra dry “Rosa dei Berici”



TRENTINO

• Mezzacorona (TN) - Trentodoc Brut “Rotari Alperegis” Millesimato 2017

• Terre del Lagorai (TN) - Trentodoc Extra Brut “Karl”

• Mezzacorona (TN) - Trentodoc Rosè “Rotari Alperegis” Millesimato 2017

• Cantina Rotaliana di Mezzolombardo (TN) - Trentodoc Brut Rosé



ALTO ADIGE

• Arunda (BZ) - Alto Adige Spumante Brut Nature “Zero”



FRIULI VENEZIA GIULIA

• Collavini (UD) - Brut "Il Grigio" (chardonnay, pinot grigio)

• Collavini (UD) - Ribolla Gialla Dosaggio Zero

• Zorzettig (UD) - Ribolla Gialla Brut "Optimum" 2023



EMILIA ROMAGNA

• Cantina Settecani – Castelvetro (MO) - Lambrusco Grasparossa di Castelvetro “Vini del Re” 2022

• Tenuta Galvana Superiore (MO) - Lambrusco Grasparossa di Castelvetro "Cà Imperatore” 2022

• Medici Ermete (RE) - Lambrusco Reggiano Spumante Brut “Unique”

• Vitivinicola Fangareggi (RE) - Emilia Lambrusco Spumante Extra Brut Rosé “Oh Però”

• Celli (FC) - Romagna Albana Spumante “Talandina”

• I Sabbioni (FC) - Spumante Dosaggio Zero “I Sabbioni”

• Tenute Tozzi (RA) - Pinot Nero Dosaggio Zero 2019

• Poderi Morini (RA) - Brut Rosè “Morosé” (centesimino)

• Az. Agr. Salvadora (RE) - Rosato “Salvadora” (malbo gentile, marani)



TOSCANA

• Marchesi Frescobaldi (FI) - Pomino Spumante Bianco Brut “Leonia” 2020

• Carpineto (FI) - Chardonnay Brut "Farnito”

• Carpineto (FI) - Brut Rosè



MARCHE

• Az. Agr. Allevi Maria Letizia (AP) - Spumante Rosè “Mida” (montepulciano, grenache)



LAZIO

• Villa Cavalletti - Tierre soc. agr. (RM) - Spumante Brut Villa Cavalletti (malvasia puntinata e trebbiano)

• Tenuta Le Quinte (RM) - Spumante “Calice” (trebbiano verde)



ABRUZZO

• Pevì - Pescara vini (AQ) - Spumante Carta bianca Bollata (trebbiano abruzzese, malvasia bianca lunga)



CAMPANIA

• Calafé (AV) - Spumante “Kamì” (greco di tufo)

• Aroma Winery (AV) - Spumante Extra Dry “Mattí” (fiano)

• San Salvatore 1988 (SA) - Spumante metodo classico brut Rosè millesimato "Gioì" 2020



BASILICATA

• Cantina di Venosa - Terre di Orazio Dry Muscat



PUGLIA

• Vetrere - (TA) - Salento Brut Aureo Minutelo



SICILIA

• Cristo di Campobello (AG) - Sicilia Grillo Spumante Extra Brut 2019

• Brugnano (PA) - Spumante Brut “Brugnano”

• Tenuta Gorghi Tondi (TP) - Spumante Brut “Palmarès”



SARDEGNA

• Tenute Tondini (SS) - Spumante Brut Metodo Classico “Karagnanj”