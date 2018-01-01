Notizia »
Teatro Viotti di Fontanetto Po
Presentazione e concerto sabato 20
Sabato 20 settembre alle 18.30, il Teatro Viotti di Fontanetto Po riapre dopo la pausa estiva con la presentazione della stagione teatrale 2025/26 a cura di TeatroLieve, in collaborazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo.
Quest’anno si celebra l’undicesima stagione consecutiva della compagnia (interrotta solo dalla pandemia), con un cartellone ricco di spettacoli da non perdere.
Il direttore artistico, Giovanni Mongiano, guiderà il pubblico alla scoperta del programma con il suo inconfondibile stile dissacrante e ironico, svelando anticipazioni e curiosità.
Dopo la presentazione, ci sarà il rituale rinfresco e alle 21,00il concerto della 78 GIRI HOT ENSEMBLE.
Una strepitosa “big band” di 20 musicisti diretta dal maestro Claudio Bianzino.
Il repertorio dell’orchestra spazia dai brani swing degli anni ’30 e ’40 fino a brani originali composti dal direttore stesso. Tutta la serata è a ingresso libero.
