Alessandro Barbero per la Diocesi

L'Ufficio Beni Culturali diocesano continua le iniziative per celebrare i 550 anni di vita della Diocesi di Casale Monferrato; prevederanno, tra l’altro, mostre e aperture straordinarie.

Oggi, lunedì, annunciano un ospite speciale Alessandro Barbero, già docente di storia medievale presso l’Università del Piemonte Orientale, ricercatore e autore di numerosi libri di successo, da tempo star televisiva della divulgazione.

Lo storico interverrà, conferenziere, lunedì 16 settembre alle ore 21.00 presso la Cappella Sinodale del Seminario Vescovile (Piazza Nazari di Calabiana, 1 Casale Monferrato).

Prendendo le mosse dalle pagine del suo libro “Le parole del papa. Da Gregorio VII a Francesco”, il professore illustrerà al pubblico come il linguaggio utilizzato dai pontefici lungo i secoli abbia incarnato e descritto l’evoluzione della Chiesa e, di conseguenza, la percezione che la società ha avuto e ha di questa istituzione. In un anno dedicato alla celebrazione e alla riscoperta della storia della Diocesi casalese, Barbero proporrà dunque uno dei tanti viaggi possibili per conoscere meglio la Chiesa e il ruolo che essa ha occupato nel mondo, dal Medioevo a oggi.

L’ingresso alla serata sarà a offerta libera fino a esaurimento posti. La somma raccolta servirà a restaurare un volume della Biblioteca del Seminario particolarmente significativo: le cosiddette “Cronache di Norimberga”, un prezioso incunabolo stampato nel 1493 (quando la Diocesi di Casale aveva appena 19 anni) e arricchito da oltre 1800 illustrazioni, alcune attribuite ad Albrecht Dürer. Il libro, esposto recentemente in occasione della mostra “Impressum” dedicata al fondo incunaboli della biblioteca, necessita di un intervento di restauro sulla legatura in pelle, che mostra abrasioni e lacerazioni, e sulle parti interne che presentano diverse pagine staccate dai fascicoli e a rischio di perdita e di danneggiamento.

l.a.

Per info: 392.9388505; antipodescasale@gmail.com