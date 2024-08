"L'Archicembalo" a Salabue

La settecentesca Chiesa di Sant'Antonio Abate in Salabue di Ponzano Monf.to, immersa tra le dolci verdi colline del Monferrato, ha in questi giorni ospitato un evento di grande rilevanza artistica: immerso nella pace delle antiche mura, l'ensemble barocco "L'Archicembalo" ha portato a termine la registrazione dei Concerti Grossi op.2 e 3 del compositore barocco Francesco Xaverio Geminiani, che, edita da Brilliant Classics, vedrà la luce in un cofanetto di 2 CD nei primi mesi del 2025.

Al termine della sessione di registrazione, Domenica 25 Agosto, alle ore 21:30, L'Archicembalo terrà presso la chiesa parrocchiale di Salabue il terzo dei concerti dedicati al compositore lucchese che, inseriti nella programmazione del XV Festival Internazionale "Alessandria Barocca e non solo...", hanno raccolto entusiastici consensi di pubblico e critica.

Francesco Xaverio Geminiani, fu senza dubbio uno dei più importanti compositori del barocco italiano, la cui maestria nel coniugare l'eleganza della musica inglese (lavorò a lungo, apprezzatissimo a Londra) con la cantabilità, la dolcezza ed il virtuosismo della musica italiana ha lasciato un'impronta unica nella storia della musica Barocca.

L'evento dal titolo "FRANCESCO XAVERIO GEMINIANI, il Furibondo", che si terrà in collaborazione con il Consiglio Pastorale della Parrocchia di Sant'Antonio Abate, è ad ingresso libero e senza obbligo di prenotazione (si consiglia solo di giungere con un certo anticipo).

Il XV Festival "Alessandria Barocca e non solo..." gode del Patrocinio di: Ministero della Cultura, Regione Piemonte, Provincia di Alessandria, Comuni di Alessandria, Oviglio e Borghetto di Borbera, ed é realizzato con il contributo delle Fondazioni CRT, CRA, del Comune di Alessandria, di ASM Costruire Insieme, della Diocesi di Tortona, di AQ Luogo d'Incontri APS.