Golosaria a Vignale

Daniela Degiovanni e Alessandro Masnaghetti sono la nuova “coppia” ad entrare domenica nel novero degli Amici del Grignolino in occasione di Golosaria a Vignale. La cerimonia, alla quale prenderà parte il patron della kermesse e di Club Papillon Paolo Massobrio, è prevista nel pomeriggio, alle 17:30.

Oncologa, la vita consacrata alle patologie da amianto, Daniela Degiovanni ha trattato il tema nei suoi 20 anni di attività dedicata alle malattie professionali presso l'Istituto Nazionale Confederale di Assistenza (INCA) di Casale e nella veste di consigliera comunale. Ha fatto parte dell'Associazione dei Familiari delle vittime dell'amianto (AFEVA). È la fondatrice dell'Associazione Vitas, per l'assistenza a domicilio contro il mesotelioma e l'hospice Monsignor Zaccheo per i malati terminali. In seno a Vitas ha dato vita ai progetti “Il Giardino di Cicci” e “Mnemosine” che sostengono i pazienti affetti da declino cognitivo e malattia da Alzheimer. È Presidente del comitato scientifico dell'Associazione "Volontari Italiani per Assistenza ai Sofferenti Onlus". Nel 2017 il Capo dello Stato Sergio Mattarella l’ha nominata Cavaliere della Repubblica.

Alessandro Masnaghetti si laurea in Ingegneria nucleare, ma la passione per il vino prende presto il sopravvento. Inizia così il suo multiforme percorso nel mondo dell’enologia: degustatore, curatore editoriale, giornalista, cartografo, divulgatore. Collabora a lungo con Luigi Veronelli, per il quale curerà quattro edizioni delle sue Guide Oro – I vini di Veronelli. Ha scritto per “Il Giornale”, “Vinum-Svizzera”, “La Revue du Vin de France” e “WineToday”, portale dedicato del New York Times. Nel 1997 fonda la rivista “Enogea” rielaborando l’esperienza acquisita con Ex Vinis, prima newsletter italiana indipendente di degustazione pubblicata da Veronelli Editore. Quattro anni più tardi, nel 2001, partecipa alla nascita della prima e della seconda edizione della guida dei vini dell’Espresso. Nel 2021 è stato nominato personaggio dell’anno dalla Revue du Vin de France per il suo lavoro di alto profilo culturale.

Ad animare tutto il giorno la proposta vignalese di Golosaria sarà il Mercatino di Maggio, con l’esposizione di artigianato e hobbistica monferrina. La sede monumentale di Palazzo Callori incornicerà, invece, dalle 11:30 alle 18 la degustazione di Grignolino, Barbera e Rubino, a cura del Consorzio Colline del Monferrato Casalese e di AIS – Associazione Italiana Sommelier Casale, e di Olio EVO dei piccoli produttori del Monferrato. A mezzogiorno, aperitivo con lo spettacolo degli sbandieratori dell’Oratorio Parrocchiale e street food presso i locali del concentrico.

Nel pomeriggio, alle 14:30, partirà in Piazza del Popolo l’itinerario “Il Romanico tra le Vigne”, tappa di “Camminare il Monferrato”, e alle 15 la passeggiata nel borgo alla scoperta delle eccellenze artistiche e architettoniche.

Il Club Unesco “Monferrato degli Infernot” inaugurerà alle 14:30, alla Chiesa dei Battuti, la Mostra “Paesaggi Resilienti del Monferrato”, a celebrare la bellezza e la forza di un territorio patrimonio dell'umanità. Concluderanno il pomeriggio la sfilata le Azzurre Majorette e dimostrazione di Kendo (dalle 16:30) e la cerimonia, alle 17:30, di celebrazione dell’Amica e dell’Amico del Grignolino: anticiperà, alle 17, quest’ultimo evento , la consegna della terza tranche di pannelli alle aziende vitivinicole che hanno aderito al progetto “Caratterizzazione geologica dei vigneti del Monferrato Casalese”, promosso dal Consorzio di Tutela Vini Colline del Monferrato Casalese e sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria.

Ancora, sarà attivato, dalle 10:30, un trenino-navetta da Camagna a Vignale e ritorno e, in attesa di rivelare il prossimo cartellone di Vignale in Danza, l’AFA - Associazione Fotografica Alessandrina presenterà in Aula Cavour una carrellata di scatti dalle ultime edizioni.

Paolo G.