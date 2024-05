Geografie immaginarie alla Biblioteca del Seminario di Casale Monferrato

Le splendide tavole realizzate da Marco Tabilio ispirate alle mappe medioevali saranno esposte a fianco degli antichi documenti che parlano delle terre de Il Milione in un luogo simbolo della Cultura Casalese

Venerdì 24 maggio alle ore 17 in un luogo ricco di storie incredibili come la Biblioteca del Seminario di Casale Monferrato si inaugura una mostra capace di fare immergere il visitatore nel racconto del viaggio più incredibile mai compiuto: quello di Marco Polo attraverso l’Asia. La seconda mostra ad aprirsi nel centro storico nell’ambito di CasaleComics and Games (in programma il 25 e 26 maggio) è infatti quella dedicata a Marco Tabilio e al suo volume Marco Polo – La via della Seta, rieditato da edizioni Beccogiallo per celebrare i 700 anni dalla morte del viaggiatore veneziano. Un volume ci racconta la genesi de “Il Milione” nel carcere che vede rinchiusi Polo e Rustichello da Pisa e riflette molto sul potere dell’immaginazione. Tabilio rende visivamente il concetto corredando il volume di un’originale imago mundi fatta di decine di mappe aderenti alla geografia e simbologia medievale. Topografie che ci parlano di terre misteriose, popoli, città e animali mitici, di guerre e di guerrieri leggendari in modo visivamente mirabolante.

E qui subentra la disponibilità e la competenza dei curatori della Biblioteca del Seminario che daranno al pubblico la possibilità di ammirare le tavole del volume di Tabilio accanto ad altri antichi, rarissimi documenti geografici custoditi in questo antico luogo di sapere. La Biblioteca la cui sala del 1738 è un vero e proprio capolavoro di ebanisteria, raccoglie 30.000 volumi tra incunaboli, cinquecentine, edizioni rare e manoscritti miniati. Tra i documenti che saranno esposti insieme alle tavole di Tabilio, ci sono atlanti e mappe che illustrano le terre viste da Polo e un’edizione del Milione del 1530. E, naturalmente, fanno parte del percorso i due grandi globi, terreste e celeste, del XVIII secolo che troneggiano nella sala.

Un gioco di rimandi e allegorie in cui sarà interessante scoprire fin dove può arrivare l’immaginazione dei viaggiatori e l’accuratezza dei cartografi.

Marco Tabilio è un autore, fumettista, illustratore. Il suo romanzo a fumetti “Marco Polo. La via della seta” (Beccogiallo, 2015, 2024) ha ricevuto nomination nei maggiori festival di fumetti italiani ed è stato tradotto e pubblicato in Francia e negli Stati Uniti. Con il disegno racconta spesso temi storici, ambientali e scientifici, come l'esplorazione spaziale, l'oceano, l'ecosistema alpino. Per il suo impegno nel fare conoscere la malattia di Alzheimer attraverso il fumetto ha vinto il premio "Strike! Storie di giovani che cambiano le cose". Suona la fisarmonica in alcuni gruppi, canta volentieri, vive e lavora in Trentino.

a.a.

Le Mappe di Marco Polo - Marco Tabilio

Biblioteca del Seminario di Casale Monferrato – Piazza Nazari di Calabiana, 1

dal 24 maggio al 9 giugno 2024

Inaugurazione, venerdì 24 maggio ore 17.00

Orari: sabato 25 e domenica 26 maggio ore 10 – 13; 14 – 18, / nei giorni 1,2,8 e 9 giugno ore 15 – 18.

INGRESSO LIBERO

FOTO. Deserto del Gobi