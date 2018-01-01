Concerto d'arpa a lume di candela

Domenica 25 gennaio 2026, il Castello di Belgioioso (situato in via Dante Alighieri 2) ospita una serata musicale dedicata alle sonorità dell’arpa in un’atmosfera illuminata da centinaia di candele.La musicista Michela La Fauci curerà personalmente la direzione esecutiva dell’intero percorso sonoro, trasformando l’ambiente in uno spazio di ascolto raccolto.

L’iniziativa, curata da Lombardia Segreta, prevede l’esecuzione dal vivo di brani selezionati all’interno della sala da ballo,per l’occasione illuminata esclusivamente da centinaia di candele. Il programma artistico spazia dalle melodie del repertorio classico fino a celebri colonne sonore e successi della musica leggera, con l’obiettivo di offrire una narrazione sonora completa attraverso lo strumento a corde. La manifestazione è articolata in due turni pomeridiani per permettere la gestione dei flussi: il primo ingresso è fissato per le ore 16:00, mentre la seconda sessione ha inizio alle ore 18:00. Ogni esibizione ha una durata stimata di circa 60 minuti. L’accesso è garantito previa registrazione sul portale ufficiale per l’ottenimento del biglietto, fino a esaurimento dei posti disponibili.

I prezzi del biglietto d’ingresso prevedono diverse fasce di contributo in base all’età e alle necessità dei partecipanti. La quota per gli adulti è fissata a 20 euro, con una riduzione a 17 euro riservata ai soggetti con disabilità. I giovani spettatori di età compresa tra i 6 e i 15 anni possono accedere con un contributo di 15 euro, mentre per i bambini fino ai 5 anni l’ingresso è gratuito.

PROGRAMMA MUSICALE