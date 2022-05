Dalle barricate alla moda....

Ci ha evocato la nostra Yashica 6x6 (uguale alla Rolleiflex ma molto meno costosa) la prima foto proiettata da Maria Vittoria Backhaus sabato pomeriggio al Castello di Casale in apertura di “I maestri che vivono nel Piemonte” conversazione con Mariateresa Cerretelli e Angelo Ferrillo dal titolo “Dalle barricate alla moda, al design. Una lezione di passione, sperimentazione ed estetica”. Il tutto nell’ambito di MonFest 2022 biennale di fotografia che anima la città (lode alla Cerretelli, direttore artistico). La prima immagine proiettata al salone Marescalchi era la raccolta delle macchine foto della Backhaus prima di passare al digitale (e con la Rollei c’era la Hasselblad e il banco ottico...).

Tutto nasce per caso mentre la nostra protagonista studia scenografia a Milano a Brera e frequenta il creativo Bar Giamaica, con contorno di soggiorno parigino e maggio francese (di qui le barricate nel titolo).

In sintesi: dietro a quella che è oggi nelle antologie dei grandi della foto c’è una lunga carriera nata negli anni Sessanta seguendo il primo marito in Sicilia (“sembrava l’Ottocento, mi sono fatta prestare la macchina foto dal suo fotografo e ho iniziato...”).Poi ci sono i back stage dei fotoromanzi e i Beatles a Milano (1965, foto storica sul Duomo). Passa anche una inedita immagine di Carla Fracci.

Le foto di moda fatte in studio (“allora i committenti non badavano a spese per l’allestimento”) nascono grazie all’incontro con Flavio Lucchini di Uomo Vogue.

Scorrono pure le foto dedicate ai gioielli che sono anche il pretesto per contestare lo spreco del cibo. In finale ecco il suo ultimo lavoro dedicato a Rocchetta Tanaro, nel Monferrato astigiano, 50 chilometri da Casale, dove abita col marito e il cane Concetta: “Sono in campagna, in mezzo a un bosco, mi ricorda la mia terra la Romagna...”. Quindi foto dei lavori locali ma anche (bella idea, ci unisce) dei Casot, i piccoli edifici che servivano a ripostiglio e riparo nelle campagne. Di Casale immagine a aprimo fuoco di “città ben tenuta” e del Castello “un ottimo restauro”.

Segnaliamo il nuovo appuntamento con “I maestri in Piemonte”: Mariateresa Cerretelli incontrerà sabato 14 alle ore 17 in Castello, sala Marescalchi (sugli spalti) Guido Harari e Paolo Ranzani per parlare di ‘Ispirazioni a confronto’, che anticipa la grande antologica di Guido Harari in programma alla Mole Vanvitelliana di Ancona dal 1° giugno.

L.A.

FOTO- In finale suggli spalti del Castello, sullo sfondo la torre civica (foto Luigi Angelino)