Cattedrale: concerto di Capodanno

L'arrivo del nuovo anno sarà festeggiato con la musica in Cattedrale.

Il Concerto di Capodanno -ormai una apprezzata tradizione -sarà proposto i giovedì 1° gennaio alle 16, con ingresso libero. Un evento fortemente voluto dal vescovo mons. Gianni Sacchi e reso possibile anche grazie al contribuito della Città di Casale e che, come in passato, coniugherà la musica a Maria e alla Pace. A Capodanno infatti la Chiesa cattolica celebra la solennità di Maria Santissima Madre di Dio e la Giornata mondiale della Pace.

Per il 2026, papa Leone IX lo scorso agosto ha indicato come tema di riflessione “La pace sia con tutti voi: verso una pace ‘disarmata e disarmante’ ”. Dopo il Concerto, alle 18, il Vescovo presiederà la celebrazione della Messa.

Protagonisti del Concerto saranno il Coro e l’orchestra dell’associazione Erato di Novara con le voci soliste di Serena Rubini, soprano, e Romina Boscolo, mezzosoprano, con all’organo Paolo Tarizzo e alla tromba Samuel Perinotto, sotto la direzione di Francesco Iorio.

Il Concerto ha per titolo “Nel nome di Maria: armonie di gioia e di pace per l’anno nuovo”. Il programma prevede l’esecuzione di musiche di Antonio Vivaldi, Alessandro Marcello, Georg Friedrich Handel, Georg Philipp Telemann, John Stanley, Marc-Antoine Charpentier e Johann Strauss.

Per il Coro Erato si tratta di un ritorno a Casale: era già stato applaudito protagonista del Concerto di Capodanno del 2023, affiancato dall’Ensemble Le Muse del maestro Andrea Albertini.

Il Coro Erato fino al marzo 2018 era il “Coro del civico istituto musicale Brera di Novara” e affonda le

sue radici nella tradizione ormai ultracentenaria dell’istituto novarese. “Di organico misto, si dedica prevalentemente ad un repertorio sacro e lirico dei periodi classico e romantico - spiegano i responsabili -. Ha preso parte attiva a spettacoli in Piemonte, Lombardia, Val d'Aosta, Liguria, Emilia Romagna, Veneto, e ad importanti manifestazioni organizzate nella città di Novara. Tra le pagine più significative in repertorio: numerose opere liriche soprattutto di tradizione italiana”.





