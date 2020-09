Corso di formazione

Già da diversi anni sono attivi sul territorio i volontari dell’associazione Antipodes Casale, nata con lo scopo di valorizzare e promuovere gli eventi legati ai beni culturali diocesani. Ad oggi, si è, inoltre, consolidata una proficua e stabile collaborazione con un’altra associazione impegnata nella promozione storico artistica dei beni cittadini: Orizzonte Casale. La cooperazione tra le due associazioni permette di offrire ai visitatori aperture ordinarie e straordinarie del Museo del Duomo e di diversi altri siti diocesani, come la Chiesa di San Domenico o la Biblioteca del Seminario (foto). Proprio per questi generosi appassionati di arte che offrono gratuitamente il proprio tempo, è stato organizzato, come ogni anno, un ciclo di sei incontri di formazione che quest’anno avranno lo scopo di approfondire il tema dell’Architettura e dell’Arte Barocca in Monferrato. Il primo incontro si terrà martedì 29 settembre e il calendario avrà il seguente svolgimento:

Martedì 29 settembre ore 17.30-19.30 La pittura barocca di Pietro Francesco Guala, a cura di Lorena Palmieri. L’incontro sarà presieduto dai saluti istituzionali dell’arch. Raffaella Rolfo, direttrice dell’Ufficio per i Beni Culturali della Diocesi di Casale e di Gianni Calvi, presidente dell’Associazione Orizzonte Casale.

Gli incontri si terranno presso la Sala Cavalla nel palazzo dell’ex Seminario vescovile, in piazza Calabiana 1. Ad arricchire la proposta formativa e culturale sempre a tema “barocco”, è prevista, inoltre, per sabato 31 ottobre ore 15.00-18.00 una camminata tra l’architettura, la pittura e la scultura del Sacro Monte di Crea che si svolgerà in loco guidata dal dott. Massimiliano Caldera.

La partecipazione è gratuita e rivolta in primis a coloro che già prestano servizio in qualità di volontari delle associazioni Antipodes e Orizzonte Casale, ma sono ben accetti sia coloro che avessero intenzione di iniziare il cammino del volontariato per l’arte, sia gli appassionati interessati a uno o più incontri. In ogni caso è richiesta la prenotazione obbligatoria per ogni conferenza alla mail antipodescasale@gmail.com oppure via telefono al 392.9388505.

La tematica del ciclo è in linea con il tema promosso dalla regione Piemonte per il 2020 e si pone quale preparazione alla mostra Barocco sacro a Casale: la Chiesa di San Filippo in previsione dal 16 ottobre all’8 novembre presso la Biblioteca del Seminario.