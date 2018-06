Nuova sede del Circolo Culturale “I Marchesi del Monferrato”

(l.a.)- Grande partecipazione sabato pomeriggio ad Alessandria all’inaugurazione della nuova sede del Circolo Culturale “I Marchesi del Monferrato” presso il Chiostro della Chiesa di Santa Maria di Castello risalente al XV secolo ed è situata presso l’antico borgo Rovereto in Alessandria.

Tra i presenti il sindaco di Alessandria (e, ricordiamo, storico di valore) Gianfranco Cuttica di Revigliasco, il vice presidente della Provincia Federico Riboldi, il consigliere Regionale Luca Rossi e tanti Amici in rappresentanza del mondo della Cultura di Alessandria, Casale (con cui si vuole ampiamente collaborare, ndr), Valenza e di Asti.

L’inaugurazione è stata anche l’occasione per presentare da parte del presidente Roberto Maestri i progetti in corso e di quelli futuri: dall’Archivio Monferrato (www.archiviomonferrato.com) che è ormai pienamente operativo e consultato e restituisce informazioni indispensabili per la conoscenza del territorio (luoghi, personaggi, edifici, pubblicazioni…); al progetto Aleramici in Sicilia, che avrà un momento fondamentale il 5 ottobre a Palermo con lo svolgimento di un Convegno Internazionale (c’è già molta attesa, ndr), mentre si sta lavorando per organizzare un’esposizione di Vini dell’area “Aleramica” ed una rievocazione storica in costume curata da Cristina Antoni (Associazione Cultura Viva) e Samantha Panza (Principessa Valentina); infine, grazie alla collaborazione con l’Associazione dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato si sta ragionando sulla realizzazione di un volume che racconti la Storia del Vino del nostro territorio, a livello documentale, per evidenziarne la sua importanza in ambito nazionale ed europeo.

La nuova sede diventerà anche il luogo dove gli studiosi saranno accolti per compiere ricerche sul “Monferrato storico”: non una biblioteca tradizionale, ma un luogo dove confrontarsi e produrre ricerche ad ampio raggio; infine, il presidente Roberto Maestri, ha espresso anche il desiderio che presso il Castello di Casale Monferrato sia allestito uno spazio per ospitare un Museo, virtuale, sulla Storia del Monferrato; magari cominciando a recuperare i materiali – pagati dalla Provincia di Alessandria… - per realizzare lo Story Park di Gabiano e che, da anni, giacciono inutilizzati dopo l’inspiegabile smantellamento dello spazio museale; un progetto che dovrà coinvolgere la Delegazione del FAI di Casale.

Da ricordare la collaborazione alla recente mostra sulla Cittadella (anche qui c'è da fare un recupero, anche se più piccolo,: il plastico del complesso miltare...).

FOTO. Maestri, primo a destra alla inaugurazione.