Riuscito gemellaggio volante tra Casale e Rovigno (Croazia) venerdì nel nome del grande pilota casalese Natal Palli.

Una delegazione partita alle 8,30 di venerdì dall’aeroporto Cappa di Casale è atterrata alle 10,15 al piccolo aeroporto di Orsera per raggiungere quindi in auto il centro di Rovigno, accolta dal vicesindaco Marino Budicin curatore di una mostra (anticipiamo molto bella) sulle foto scattate da Palli nel 1918 in Dalmazia.

L’aereo era un Pa28 Arrow con la livrea del recente remake del Volo su Vienna nel suo centenario (il volo era stato effettuato dalla squadriglia La Serenissima guidato da Natal Palli che aveva a bordo del suo Sva il poeta Gabriele D’Annunzio).

La delegazione era guidata dal vice presidente dell’Aero Club Palli di Casale, Sandro Deambrosis, secondo pilota il consigliere Stefano Bragato, a bordo Luigi Angelino, giornalista e Dionigi Roggero, storico e giornalista, capo delegazione del FAI (Fondo ambiente italiano), autore di numerose pubblicazioni sulla storia monferrina.

Marino Budicin è stato preziosissima guida alla visita del centro città (ancora invaso da turisti provenienti da tutto il mondo) per entrare poi al Centro Ricerche Storiche, biblioteca di 120 mila volumi sull’Istria tra cui, su nostra richiesta quelli dell'agronomo Carlo Hugues, anche lui di Casale che aveva fondato e diretto per 17 anni dal 1892 la scuola pratica di viticoltura, enologia e frutticultura di Parenzo, pochi chilometri da Rovigno. I bibliotecari sono Nico Sponza e Marisa Ferrara.

Ma siamo qui nel nome di Palli che è stato onorato al Centro Multimediale (che vista!) con una rassegna di grandi immagini corredate da didascalie bilingui. Intervista con la bionda giornalista Cristina Golojka della 'Voce del Popolo'. Grande la disponibilità da parte di Budicin al trasferimento della mostra nella città natale dei Palli (Castello?).

Breve tappa davanti al piccolo palazzo con la bandiera tricolore della Comunità Italiana che festeggia il 70° anniversario (Budicin ne è stato presidente fino allo scorso luglio).

Una sosta al bar Vecia Batana per un grande quadro di un pittore locale ispirato a De Chirico.

Gran finale in Comune nel salone d’onore per scambio di doni (non mancano Krumiri Portinaro, fiaschetta Magnoberto, incisioni di Laura Rossi, Guida del Monferrato) sotto l’affresco della Madonna col Bambino e i Santi Eufemia e Giorgio di Paolo Veronese.

Alle 15,55 decollo da Orsera tra gli ulivi che ci collegano a Hugues per il quale sorvoliamo Parenzo e l’Istituto da lui fondato. Alle 17,40 salutiamo Casale con il Castello e la facciata del Liceo Palli alla luce del tramonto e atterriamo al Cappa: una giornata che ha messo ancora una volta in luce la storia di una città e la grande fortuna di avere un aeroporto a pochi minuti dal suo centro (una porta verso l'europa).

Luigi Angelino

Dionigi Roggero

FOTO. Alla mostra a Rovigno davanti ai pannelli di Palli con la giornalista Cristina Golojka (f. Angelino)