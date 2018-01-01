“Disegniamo l’Arte”

abato 18 aprile, dalle ore 15.30, torna al Museo San Giacomo di Lu “Disegniamo l’Arte”, il consueto appuntamento destinato ai bambini e alle loro famiglie promosso dal circuito Abbonamento Musei Piemonte in collaborazione con la storica ditta di colori Carioca.

Guidati dallo staff e dagli amici del museo, i piccoli partecipanti avranno l’opportunità di dedicarsi al disegno con due modalità: i più piccoli potranno esprimersi attraverso il disegno libero in compagnia dei propri genitori e familiari; i più grandi saranno coinvolti in divertenti attività creative tra disegno e gioco.

Al termine merenda per tutti offerta da Biraghi e dall’Associazione San Giacomo.

L’attività avrà luogo dalle 15.30 alle 17.30. In caso di bel tempo sarà possibile disegnare all’aperto, nel giardinetto antistante il Museo.

Ingresso libero e gratuito. Attività per bambini fino ai 10 anni con accompagnatori.

Prenotazione consigliata per consentire l’agevole svolgimento dell’iniziativa.

Per info e prenotazioni:

info@museosangiacomo.it

tel. 349.4203423