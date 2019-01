Il Gruppo Stat di Casale si prepara a celebrare i suoi primi 100 anni di attività con una grandiosa festa di compleanno fissata per sabato 26 gennaio al Teatro Municipale di piazza Castello, in una serata ad inviti che registra già il tutto esaurito Sotto il titolo di “Storie di Stat” vede un programma molto ricco, a cominciare dai tanti ospiti, tra cui spiccano i nomi del batterista Tullio de Piscopo, della Beggar's Farm Band per il supporto musicale e di Benedetta Parodi, come conduttrice e madrina della serata, chiamata anche ad un originale intervento in un campo che l'ha vista protagonista: quello del “gusto”. Il titolo racchiude una performance musicale tra spazio e tempo di Gabriele Sillitano e Maurizio Primo Carandini.

Per capire l'importanza di questo anniversario e l'attesa per la stessa serata bisogna pensare a quello che rappresenta il Gruppo Stat per il territorio dove opera e in generale per tutto il settore del trasporto persone e dei viaggi in genere.

Tutto comincia nel 1919 quando i fratelli Evasio e Virgilio Pia aprono il loro garage in Corso Valentino. Evasio aveva trascorso la Grande Guerra distinguendosi come meccanico al parco automezzi dell'esercito di Verona e al congedo aveva avuto l'idea di rilevare un piccolo numero di autocarri FIAT 18 BL radiati dai militari. Si narra che i due fratelli legarono 4 mezzi tra loro e ne usarono uno per trainarli tutti fino a Casale dove fondarono la prima autolinea cittadina: la San Germano - Casale Popolo. In seguito, nel 1942, i fratelli Pia acquistarono il marchio STAT dalla famiglia Zoncada insieme alla linea Vercelli-Novara. Da allora non c'è stato nessun Monferrino che non abbia preso un pullman Stat. E non solo Monferrino: basti pensare che il Gruppo oggi è articolato tra Piemonte e Liguria su 9 marchi tra autolinee, noleggio bus, trasporto pubblico locale e agenzie di viaggio. Fanno capo alla sede di via Motta a Casale: StatTurismo, Stat Viaggi, Autoticino, Volpi, Callero, Pesci, Geotravels, Goldtravels e Sassone Viaggi. In totale nel 2018 pullman Stat hanno percorso circa 7 milioni di chilometri trasportando oltre 1,2 milioni di passeggeri.

Alla guida del Gruppo però c'è sempre un Pia. Dopo Evasio l'azienda è stata guidata dal figlio Silvio Pia, scomparso prematuramente nel 1985, e oggi il presidente e amministratore delegato del Gruppo Stat è il figlio di Silvio: Paolo Pia. E' affiancato dal cugino Franco Giordano,poi da Francesco Callero e Edoardo Chierotti, membri dei consigli di Amministrazione, dalla moglie Simona ed dal figlio Alessandro che rappresenta oggi la quarta generazione di Pia alla Stat.

Da aggiungere che la serata a teatro però non parlerà della storia Stat, tema su cui invece era incentrato lo spettacolo che festeggiò i 90 anni nel 2009. Gli autori oggi si sono concentrati sulle tante mete raggiunte dalla Stat: un giro del mondo che anima diversi momenti di intrattenimento destinati ad alternarsi con quelli di celebrazione vera e propria.