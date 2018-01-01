Notizia »

Giornata mondiale dell'enoturismo

A San Martino di Rosignano domenica 9

Il sindaco di Rosignano Cesare Chiesa segnala per  domenica 9 alla frazione San Martino "una manifestazione nuova, che vede il nostro Comune  insieme con Casale Monferrato,  unici Comuni in Provincia di Alessandria (e tra i pochissimi in Piemonte)- proporre una occasione di festa autunnale che celebra l'Enoturismo e le peculiarità del Territorio Monferrino": Un evento organizzato a livello nazionale dall'Associazione delle Città del Vino. 
Gli ingredienti ci sono tutti : buon cibo (vds allegato), visita agli INEDITI Infernot Unesco presenti nella l frazione di San Martino ed alle altre bellezze del territorio, visita alla Scuola Luparia, ove si svolgerà un importante momento convegnistico con Ospiti di rilievo, bancarelle di prodotti locali, e molto altro ancora...
Il tutto al Circolo Acli di San Martino di Rosignano  per i diversi momenti della giornata (pranzo monferrino compreso, v. localndina...) che prevederanno anche la benedizione dei trattori alle ore 12,30 circa. 

Un importante convegno  si svolgerà, a partire dalle ore 11,00 presso l'Aula Magna dell'I.S. "Vincenzo Luparia" (via Luparia 13 - frazione San Martino) :“Enoturismo tra paesaggio e cultura” a cui interverrà tra gli altri illustri Ospiti il Presidente della Strada del Barolo,  Alessandro Olivero.
Al termine, a cura del giornalista Pier Ottavio Daniele, verrà  presentato anche il progetto “Percorso verso l'Osservatorio dell'Enoturismo in Piemonte” che vedrà il nostro Territorio ed il Monferrato quali protagonisti.
 