Giornata mondiale dell'enoturismo
A San Martino di Rosignano domenica 9
Il sindaco di Rosignano Cesare Chiesa segnala per domenica 9 alla frazione San Martino "una manifestazione nuova, che vede il nostro Comune insieme con Casale Monferrato, unici Comuni in Provincia di Alessandria (e tra i pochissimi in Piemonte)- proporre una occasione di festa autunnale che celebra l'Enoturismo e le peculiarità del Territorio Monferrino": Un evento organizzato a livello nazionale dall'Associazione delle Città del Vino.
Gli ingredienti ci sono tutti : buon cibo (vds allegato), visita agli INEDITI Infernot Unesco presenti nella l frazione di San Martino ed alle altre bellezze del territorio, visita alla Scuola Luparia, ove si svolgerà un importante momento convegnistico con Ospiti di rilievo, bancarelle di prodotti locali, e molto altro ancora...
Il tutto al Circolo Acli di San Martino di Rosignano per i diversi momenti della giornata (pranzo monferrino compreso, v. localndina...) che prevederanno anche la benedizione dei trattori alle ore 12,30 circa.
Un importante convegno si svolgerà, a partire dalle ore 11,00 presso l'Aula Magna dell'I.S. "Vincenzo Luparia" (via Luparia 13 - frazione San Martino) :“Enoturismo tra paesaggio e cultura” a cui interverrà tra gli altri illustri Ospiti il Presidente della Strada del Barolo, Alessandro Olivero.
Al termine, a cura del giornalista Pier Ottavio Daniele, verrà presentato anche il progetto “Percorso verso l'Osservatorio dell'Enoturismo in Piemonte” che vedrà il nostro Territorio ed il Monferrato quali protagonisti.
