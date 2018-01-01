La Junior si gioca la salvezza nella gara-2 dei play-out in casa contro Vasto

Nel campionato di B Interregionale di basket, dopo avere vinto meritatamente gara-1 del play-out a Vasto (64-73), la Junior di coach Daniele Degiovanni torna in campo domenica 10 maggio alle ore 18 al “PalaEnertica Paolo Ferraris” per giocarsi la salvezza in gara-2 contro la Gevi Vasto. Ai rossoblu serve ancora uno sforzo per chiudere nel migliore dei modi una stagione che, nella regular season, è stata certamente al di sotto delle aspettative. Una partita da giocare con il coltello tra i denti, in un Palazzetto colorato di rosso, e con il sostegno e il calore del pubblico di casa.. Una gara dove in campo scendono in 5, ma mai come domenica dovrà esserci un sesto uomo: il nostro pubblico. Per Raiteri e compagni l’obiettivo è di raggiungere la vittoria ad ogni costo, per chiudere definitivamente la serie ed evitare così di ritornare in Abruzzo per la decisiva gara-3 di domenica 17 maggio.

La biglietteria del Palazzetto è aperta dalle dalle ore 17; abbonamenti non validi (biglietto intero 7 euro, ridotto 5 euro)